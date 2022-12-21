史島冬季燈展「東遊記」秀千盞中國花燈
紐約冬季燈展今年回歸，史泰登島燈展此次以「東遊記」(Journey to the East)為主題，帶來超過1000個中國花燈；主辦方日前宣布，在付費成年人的陪同下，12歲以下孩童可免費參觀。
燈展從中國神話故事汲取靈感，「西遊記」的孫悟空以花燈形式呈現，也有動物王國、海底世界、星光隧道及鞦韆等特色主題及裝置。
作為贈送給民眾的假日禮物，主辦方Kaleido Arts & Entertainment Group宣布12歲以下兒童入場免費，但需成年人陪同，必須付費；可瀏覽showclix.com/tickets/journey-to-the-east#，輸入代碼SIAKids獲得兒童免費票。
燈展在史島大學醫院社區公園(Staten Island University Hospital Community Park)舉辦，地址是Richmond Terrace 75號，成人票28.99元；即日起至23日(周五)前將在周五至周日開放，之後將每日從下午5時至晚間9時30分開放，到明年1月8日。
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