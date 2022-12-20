庇護客自殺 紐約又添悲劇

最高法院同意延長公衛法第42條。圖為德州艾爾帕索等待移送的庇護客家庭。(美聯社)

聯邦最高法院19日發布臨時命令，延長旨在禁止非法入境者申請庇護 的美國公衛法第42條(Title 42)的有效期，給正在準備迎接新一輪難民潮的紐約市 緩解部分壓力。而同日，第二名庇護客在皇后區 的收容所裡自殺的消息爆出，令這場風波的焦點更加複雜。

公衛法第42條原定於21日失效。上周末開始，載著來自南部邊境入境者的巴士陸續抵達曼哈頓中城車站。市府確認，自周日起，已有六輛巴士抵達紐約。在市議會19日召開的特別聽證會上，市府官員表示，在必要的情況下，不排除考慮重新啟用月前剛關閉的蘭德爾島庇護設施的可能性。除蘭德爾島外，現在有四個類似的帳篷庇護所正在使用中，市府還在近幾個月中設立60間緊急庇護所供「巴士客」使用。

市議會移民委員會主席Shahana Hanif反對重啟蘭德爾島庇護所，因為在冬季使用戶外設施安置庇護人員並不人道。惡劣的環境導致部分尋求庇護者心理健康狀況惡化，恐導致更多悲劇發生。19日爆出的庇護客自殺事件是今年的第二起。

據報導，這名26歲的委內瑞拉男子原本住在皇后區的一個收容所，上周三被發現倒在收容所的廁所內，緊急送醫後宣告死亡。紐約市社會服務局稱這起事件「令人心碎」。

第一起庇護客自殺事件發生在9月。當時，32歲的Leidy Paola Martinez Villalobos在皇后區荷利斯(Hollis)的一個庇護所上吊自殺。親屬說，她在越境時與丈夫走散，陷入嚴重的憂鬱症。