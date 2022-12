霍楚簽法 紐約州2年後禁店面賣貓狗

紐約州將在兩年內禁止寵物店繼續出售貓、狗、兔等寵物。(美聯社)

計畫養寵物的民眾留意,紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)近日簽署法案,將在兩年內禁止紐約州寵物店繼續出售貓、狗、兔等寵物,民眾仍可在寵物收容所領養,或到動物繁殖場購買。此外,市議會近期也提案,禁止將天竺鼠作為寵物出售。

法案今年早些時候在州參眾兩會以兩黨絕對多數支持通過,目的是阻斷繁殖場在寵物店出售貓狗,避免因此造成的虐待動物行為;法案簽署後,紐約州將成為加州 、馬里蘭州、緬因州、伊利諾州之後,全美第五個禁止寵物店出售貓狗的州。

不過,霍楚簽署此項法案的阻力不小,此前全州寵物店行業大力遊說霍楚否決這項法案,稱若法案生效將對行業造成極大傷害,導致工作流失;作為妥協,為給寵物店行業留出轉型時間,法案將於簽署兩年之後的2024年12月15日才生效,而且寵物店也可以對使用其店面開放領養的動物收容所收租。

根據州農業和市場廳(Department of Agriculture and Markets)的數據,目前全州大約有80家註冊寵物店;寵物店行業協會People United to Protect Pet Integrity主席塞爾莫(Jessica Selmer)表示,這將讓工薪階層更難獲取寵物,「這項法案是草率、危險的,對其想實現的目的會產生相反效果。」

寵物店連鎖業者Pet Zones老闆貝爾(Ted Bell)則表示,這項法案聲稱不會讓寵物店退出業務是不真實的;如果顧客無法親自在店裡購買,就可能導致更多人在網上購買寵物時遭遇欺詐。

紐約市也出現禁止寵物買賣的趨勢;市議會此前提案,擬禁止在市內出售「天竺鼠」(guinea pig)作為寵物;數據顯示,自去年5月以來動物收容所的天竺鼠數量翻倍;如果提案通過,現已飼養的民眾仍可繼續飼養,希望飼養的民眾則只能領養。