寒冬拆營地 遊民收容再引關注

清理後，曼哈頓大橋西端橋頭廣場依舊有兩戶遊民營帳。(記者許君達╱攝影)

紐約進入深冬，夜間氣溫低於冰點，街頭遊民 轉移至地鐵、車站，包含曼哈頓 華埠等地，市府趁機清理遊民據點，但遊民收容問題也在此時升溫，先是法官駁回維權人士請求，同意市府繼續執行精神異常者強制送醫，加上邊境無證客或再度被送至紐約，對早已超出負荷的庇護 所系統有如雪上加霜。事關治安與生活品質，社區人士呼籲政府莫再以「創可貼」方式修補問題。

市府近日對曼哈頓大橋西端橋頭拱門廣場的遊民營地進行新一輪清理，許多遊民被迫遷徙。但據觀察，橋頭靠近孔子大廈一側的路邊還剩兩戶遊民繼續住在營帳裡，其中一戶使用較為專業的戶外運動帳篷，除了自行車和摩托車，帳內還養了一隻體型不小的狗，生活尚屬安逸。

橋頭的大乘寺，大門玻璃上周夜間又被人砸破，這是幾個月之內的第二次。工作人員表示，「沒有證據，不能說是某個遊民所為。不過，半夜在街上砸玻璃，不像是白天有工作的人。」 市府清理後，曼哈頓大橋西端橋頭廣場依舊有兩戶遊民營帳。(記者許君達╱攝影) 街頭遊民轉移至地鐵、車站，市府趁機清理街頭遊民據點。(記者許君達╱攝影)

大乘寺鄰近遊民常聚集的橋頭廣場和科西街廣場，義工陳Molly說，經常有遊民來寺裡搗亂，有偷吃供品的、有把全部家當堆在門口賴著不走的，還有人在門口大小便或者偷偷躲到超度台下睡覺，甚至曾襲擊他人。通常，這些「造訪者」精神健康都有些問題。

對於社區抵制遊民收容所，華人進步會執行主任李寶霞表示，說一個幫助無家可歸者的設施會導致社區治安變壞是不公平的。她指出，一些亞裔反對者的理由是源於階級，他們無法從自身經驗出發，理解這些人為什麼會流落街頭。所以，「(在他們眼中)無家可歸者似乎根本不是人」。

遊民庇護所是遊民最常的去處。然而，最新公布的數據顯示，有70%進入庇護所後，一週之內就會離開，重新成為遊民，內部條件不佳為主因。根據無家可歸者聯盟(Coalition for the Homeless)公布的數據，2022年9月，紐約市有6萬多名無家可歸者，每晚有2萬名成年人睡在庇護所。已經達1930年代大蕭條以來的最高水平。