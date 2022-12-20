曲怡文社區謝票:不負所託傳達民意

州參議員當選人曲怡文拜訪華人僑胞聯合總會。(記者胡聲橋╱攝影)

州參議員 當選人曲怡文19日拜訪位於布碌崙(布魯克林)8大道的美國華人 僑胞聯合總會，感謝選舉中給予的支持。聯合總會創會主席趙鏡源祝賀曲怡文創造歷史，成為布碌崙第一位華裔 州參議員，也是紐約州第一位華裔女性州參議員。

曲怡文表示一定把社區的意見傳達到州議會，並爭取資源，為社區辦實事。聯合總會主席張曉華說，曲怡文勝選表明華裔團結一心的力量。他說，美國在歷史上能通過歧視華人的法案，就是因為沒有人為華人發聲，沒有足夠的政治力量。他很高興地看到現在情況出現轉機。

張曉華以95%以上由亞裔經營的美甲店前些年無故遭打壓，議會通過多項限制美甲業的法案為例，指華裔社區一定要選出自己的政治代表，才能不被打壓、歧視。如果在議會有華人，至少可以明白其中的運作和決策，從而努力爭取自己的權利，避免成為無辜的受傷害者。

張曉華還表示，美國華人僑胞聯合總會不是一個普通的鄉親聯誼會，希望將其辦成一個能為華裔爭取政治權利的社區組織。

松柏之家行政總監陳偉儀有豐富的服務社區經驗，已宣布參選新43選區市議員，她也出席向大家呼籲，希望在選舉中能得到更多支持，更好地為華社謀福利。