我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

曲怡文社區謝票:不負所託傳達民意

記者胡聲橋╱紐約報導
州參議員當選人曲怡文拜訪華人僑胞聯合總會。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員當選人曲怡文拜訪華人僑胞聯合總會。(記者胡聲橋╱攝影)

參議員當選人曲怡文19日拜訪位於布碌崙(布魯克林)8大道的美國華人僑胞聯合總會，感謝選舉中給予的支持。聯合總會創會主席趙鏡源祝賀曲怡文創造歷史，成為布碌崙第一位華裔州參議員，也是紐約州第一位華裔女性州參議員。

曲怡文表示一定把社區的意見傳達到州議會，並爭取資源，為社區辦實事。聯合總會主席張曉華說，曲怡文勝選表明華裔團結一心的力量。他說，美國在歷史上能通過歧視華人的法案，就是因為沒有人為華人發聲，沒有足夠的政治力量。他很高興地看到現在情況出現轉機。

張曉華以95%以上由亞裔經營的美甲店前些年無故遭打壓，議會通過多項限制美甲業的法案為例，指華裔社區一定要選出自己的政治代表，才能不被打壓、歧視。如果在議會有華人，至少可以明白其中的運作和決策，從而努力爭取自己的權利，避免成為無辜的受傷害者。

張曉華還表示，美國華人僑胞聯合總會不是一個普通的鄉親聯誼會，希望將其辦成一個能為華裔爭取政治權利的社區組織。

松柏之家行政總監陳偉儀有豐富的服務社區經驗，已宣布參選新43選區市議員，她也出席向大家呼籲，希望在選舉中能得到更多支持，更好地為華社謀福利。

華人 華裔 參議員

上一則

台裔導演作品展映 台灣會館近百觀眾互動

下一則

意識形態座談 陳慧華：亞裔被極端邊緣化

延伸閱讀

「反仇亞」宣講會 總領事張建敏致詞

「反仇亞」宣講會 總領事張建敏致詞
曲怡文攬郭納德華人助理張意任幕僚長

曲怡文攬郭納德華人助理張意任幕僚長
布碌崙匯聚文藝菁英 打造特色春晚

布碌崙匯聚文藝菁英 打造特色春晚
VNS回饋社區 領禮券換烤鷄

VNS回饋社區 領禮券換烤鷄
金山市府將撥3000萬 助亞裔社區組織購置物業

金山市府將撥3000萬 助亞裔社區組織購置物業

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04
三名男子日前刺傷一名華男，欲搶走數萬元現金，恐涉及模式劫案。(市警提供)

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

2022-12-14 07:02

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標