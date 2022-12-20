華人業者提告無門 憂心未來生意難做

法拉盛華人寵物店業主及其愛犬。(記者鄭怡嫣╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署禁售寵物法案，在兩年後禁止全州寵物店出售貓、狗、兔等寵物，民眾需至寵物收容所領養或直接前往繁殖場購買寵物。華人業者們表示，此前已集資提告，但無力挽回，新法恐使有執照業者難以求存，進一步加劇寵物在網路上的非法銷售。

皇后區法拉盛 的發達盛寵物中心，已經營近40載，老闆娘美林表示，幾年前就聽聞此法案，當時，包括自己在內的寵物商家集資聘請律師，但官司常年未果。最終，大家都耗不起龐大的律師費用而作罷。如今法案過關，只能走一步看一步。

對於與收容所或領養機構合作的經營方法，她表示，商家未來只能以賣寵物商品及魚類來維持，然而，運輸成本飆漲，魚的運費由一箱200元升至7、800元，而若是單賣寵物商品，實體店根本拼不過網店。此外，收容所的狗有時有一定缺陷，或年齡太大難訓練，或個性難馴服，品相與血統，對一大部分客人並不具吸引力，很難說是可以續存的經營模式。

另一家在法拉盛開業六年的寵物商店「旺旺愛犬」則專作幼犬生意，因熱愛小狗而開寵物店的老闆王先生表示，新法上路後，很大機率會關店。許多客人買了狗，覺得服務不錯，繼而再來剪毛或出差時將狗在此寄養，「不賣狗，誰會進來？」

他還說，新法施行後，客人只能去繁殖場或收容所，然而繁殖場遠離市區，車程至少一小時，且每個繁殖場僅培育一至二類品種的小狗，客人為圖方便，可能在無法監管的網路買狗，只會進一步加劇寵物在網路上的非法銷售。