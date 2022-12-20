我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

華人業者提告無門 憂心未來生意難做

記者鄭怡嫣╱紐約報導
法拉盛華人寵物店業主及其愛犬。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛華人寵物店業主及其愛犬。(記者鄭怡嫣╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署禁售寵物法案，在兩年後禁止全州寵物店出售貓、狗、兔等寵物，民眾需至寵物收容所領養或直接前往繁殖場購買寵物。華人業者們表示，此前已集資提告，但無力挽回，新法恐使有執照業者難以求存，進一步加劇寵物在網路上的非法銷售。

皇后區法拉盛的發達盛寵物中心，已經營近40載，老闆娘美林表示，幾年前就聽聞此法案，當時，包括自己在內的寵物商家集資聘請律師，但官司常年未果。最終，大家都耗不起龐大的律師費用而作罷。如今法案過關，只能走一步看一步。

對於與收容所或領養機構合作的經營方法，她表示，商家未來只能以賣寵物商品及魚類來維持，然而，運輸成本飆漲，魚的運費由一箱200元升至7、800元，而若是單賣寵物商品，實體店根本拼不過網店。此外，收容所的狗有時有一定缺陷，或年齡太大難訓練，或個性難馴服，品相與血統，對一大部分客人並不具吸引力，很難說是可以續存的經營模式。

另一家在法拉盛開業六年的寵物商店「旺旺愛犬」則專作幼犬生意，因熱愛小狗而開寵物店的老闆王先生表示，新法上路後，很大機率會關店。許多客人買了狗，覺得服務不錯，繼而再來剪毛或出差時將狗在此寄養，「不賣狗，誰會進來？」

他還說，新法施行後，客人只能去繁殖場或收容所，然而繁殖場遠離市區，車程至少一小時，且每個繁殖場僅培育一至二類品種的小狗，客人為圖方便，可能在無法監管的網路買狗，只會進一步加劇寵物在網路上的非法銷售。

他舉例，去年在新冠疫情期間，許多客人在網路買狗被騙，才輾轉至他店中買狗，述說各類經歷。有的客人交完占總價一半的訂金，便再也聯繫不上狗販，有的小狗運送到家，才發現與圖片毫無關係，有的則已得重症，花數千治療，最終仍不治。

法拉盛「旺旺愛犬」寵物店。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛「旺旺愛犬」寵物店。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛「旺旺愛犬」寵物店。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛「旺旺愛犬」寵物店。(記者鄭怡嫣/攝影)
寵物店也銷售寵物商品，但往往很難與網點競爭。(記者鄭怡嫣/攝影)
寵物店也銷售寵物商品，但往往很難與網點競爭。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛 疫情 皇后區

上一則

企業捐款每把500元 布碌崙收繳206槍創紀錄

下一則

庇護客自殺 紐約又添悲劇

延伸閱讀

世足賽盛宴 華人球迷熱情不缺席

世足賽盛宴 華人球迷熱情不缺席
VNS回饋社區 領禮券換烤鷄

VNS回饋社區 領禮券換烤鷄
新年花車巡遊 法拉盛多元風貌

新年花車巡遊 法拉盛多元風貌
法拉盛244小學 1/20開放日

法拉盛244小學 1/20開放日
法拉盛華男遭槍劫 商家：夜間營業憂安危

法拉盛華男遭槍劫 商家：夜間營業憂安危

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04
三名男子日前刺傷一名華男，欲搶走數萬元現金，恐涉及模式劫案。(市警提供)

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

2022-12-14 07:02

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅