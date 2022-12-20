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意識形態座談 陳慧華：亞裔被極端邊緣化

記者張心╱紐約報導
作為亞裔代表發言的紐約同源會創會會長陳慧華(中)表示，激進派試圖將他們狂熱而缺乏理性批判的思想變為一種宗教。(讀者提供)
作為亞裔代表發言的紐約同源會創會會長陳慧華(中)表示，激進派試圖將他們狂熱而缺乏理性批判的思想變為一種宗教。(讀者提供)

自由價值觀猶太研究所(Jewish Insitute for Liberal Values)日前舉辦專題講座，探討當前激進的社會正義意識形態，是否助長反猶太主義和仇恨亞裔情緒；在其公布的相關全美調研中，超過71%的民眾認為美國走在錯誤的方向，且少數族裔愈加有被邊緣化的趨勢。

作為亞裔代表發言的紐約同源會創會會長陳慧華表示，激進派試圖將他們狂熱而缺乏理性批判的思想變為一種宗教，進而形成一種集體意識，而這恰恰背離了自由主義的真諦，「真正的自由主義者是樂於研究、包容且相信真理的，而非自認為宇宙的中心，無法接納其他不同的人群。」

自由價值觀猶太研究所舉辦專題講座，探討當前激進的社會正義意識形態，是否在助長反猶...
自由價值觀猶太研究所舉辦專題講座，探討當前激進的社會正義意識形態，是否在助長反猶太主義和仇恨亞裔情緒。（讀者提供）
超過半數的受訪者認為白人佔盡了種族優勢，而亞裔和西語裔是被邊緣化的群體。（取自報...
超過半數的受訪者認為白人佔盡了種族優勢，而亞裔和西語裔是被邊緣化的群體。（取自報告）

陳慧華認為，反猶太裔和仇恨亞裔根本上是同一個問題，即系統性的種族主義；而這種觀念，在學校時就已經出現，且在接受教育的過程中，就形成固定的模式。所以在資優班、特殊高中等亞裔和猶太裔占優勢的地方，落後的群體不會改變自身，反而試圖剝奪他人接受優質教育的機會。

「於是他們嘗試用各種奇怪的手段將亞裔排除在外。」陳慧華指出，「學生公平入學」組織(SFFA)對哈佛大學的提告，對所有人都是一件重要的事情，因為哈佛大學的招生歧視曾經也發生在猶太人身上，現在又發生在亞裔族群。

紐約同源會創會會長陳慧華認為歧視不應該發生在任何族群身上。（讀者提供）
紐約同源會創會會長陳慧華認為歧視不應該發生在任何族群身上。（讀者提供）
71%的受訪者認為「美國正在走往錯誤的方向」。（取自報告）
71%的受訪者認為「美國正在走往錯誤的方向」。（取自報告）

自由價值觀猶太研究所也在講座中公開最新研究報告，這份關於激進主義造就歧視現象的問卷，針對全美1600名受訪者進行調研。結果顯示，71%受訪者認為「美國正在走往錯誤的方向」；主流媒體、大型企業和左派份子引導了輿論方向，而少數族裔缺乏話語權；與此同時，超過半數的受訪者認為白人占盡了種族優勢，而亞裔和西語裔是被邊緣化的群體。

完整版報告可參考：https://jilv.org/poll/。

主流媒體、大型企業和左派份子引導了輿論方向，而少數族裔缺乏話語權。（取自報告）
主流媒體、大型企業和左派份子引導了輿論方向，而少數族裔缺乏話語權。（取自報告）

亞裔 猶太 歧視

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