花旗球場周邊規畫 徵求法拉盛華社意見

花旗球場周邊50英畝土地，長久以來被空置，盼社區集思廣益。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約大都會 棒球隊新老闆柯恩(Steven Cohen)19日宣布，將於明年1月7日(周六)在花旗球場(Citi Field)舉辦願景座談會(visioning session)，聽取社區意見，規畫球場周邊常年被廢置的50英畝空地，呼籲皇后區及法拉盛 的居民參與討論。

花旗球場周邊50英畝土地，長久以來被空置，分化周邊社區，與球場北邊的水濱碼頭(waterfront)也有交通阻隔。過去20年，紐約以外的許多城市，已經在棒球場的周邊社區，建造公園等開放空間。對此柯恩表示，將在1月7日將舉辦願景座談會，與社區一起討論規畫，也為明年將舉辦的一系列公共會議拉開序幕。

花旗球場周邊空地示意圖。(柯恩辦公室提供)

柯恩說，此次規畫以社區為先，並連結法拉盛、可樂娜公園、水濱等周邊社區，打造公園、提供現場表演的餐廳、酒吧等公共空間，使這片土地成為旅遊及娛樂目的地。此外，施工工程及未來數年，預計也將創造數千個工作機會並雇用本地居民。

法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，棒球是國民運動，能促進娛樂運動產業及地緣經濟的發展，大都會球場及周邊空地的規畫對華人很重要，法拉盛周遭，仍以華裔居民及商家為主，任何一個開發項目都與華社息息相關。過去亞裔能見度曾偏低，主流不注意，此次的座談會則在聆聽法拉盛等地意見，顯示華人的實力被認同，呼籲華人居民及小商家積極參與。

座談會將在7日下午2時舉辦，現場空間有限，有意者可至網站www.queensfuture.com報名並獲取更多資訊。