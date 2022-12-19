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曲怡文攬郭納德華人助理張意任幕僚長

記者顏潔恩╱紐約報導
曲怡文(左)宣布張意(右)擔任辦公室幕僚長。(記者顏潔恩╱攝影)
曲怡文(左)宣布張意(右)擔任辦公室幕僚長。(記者顏潔恩╱攝影)

剛勝選的布碌崙(布魯克林)第17選區華裔參議員曲怡文，將在明年就任，成為參議會的首位華裔女性議員；她近期積極招聘州府及選區辦公室職員，日前宣布將延攬州參議員郭納德(Andrew Gounardes)的華裔助理張意(Jane Zhang)，擔任辦公室幕僚長，協助她管理公共事務。

曲怡文指，選區內50%是華人選民，因此招聘職員看重的條件是會說多種語言，協助居民；張意能說流利中英文和廣東話，對社區和政治都很熟悉，過去幾年在郭納德辦公室服務，了解州參議會運作。

不僅如此，每次為郭納德出面與社區溝通，張意已成為社區熟識及信任的人；曲怡文於明年1月至6月在州府奧伯尼(Albany)開會期間，張意將代替她與社區見面，處理問題。

曲怡文也指出，張意擔任幕僚長也是鼓勵更多亞裔加入政府部門，通過參政貢獻社區；以自身為例，作為州眾議員白彼得(Peter Abbate)的幕僚長多年，如今也成為議員，捍衛選民的權益。

幕僚長是選區辦公室最高職位，張意說，該角色如同一名「把關人」(gatekeeper)；當曲怡文不在選區時仍會有很多人聯繫她，自己的部分職責為決定是否參與某會議、活動，或是安排代表出席等，並管理辦公室人員，也需收集社區的意見反映給州府職員，提出相關法案。

「社區有了自己的華人議員後，會更關注州議會，也有更多機會了解政府運作」，張意說，華人參政踴躍度將會增強。張意為中國廣州移民，在廣東外語外貿大學畢業，紐約大學(NYU)新聞碩士，在郭納德辦公室服務四年，此前是社區記者。

華人 華裔 參議員

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