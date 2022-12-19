法拉盛華男遭槍劫 商家：夜間營業憂安危
法拉盛近日發生一起持槍搶劫，一名華人男子錢包及手機被搶，案發地點附近的華人商家表示，近來已在法拉盛目睹三起罪案，治安令人憂心。
根據市警局，14日(周三)晚6時至7時之間，在法拉盛Ash大道143-32號前的路口，發生持槍搶劫，嫌犯搶走一華人男子的錢包與手機後逃跑，截至18日仍未抓獲。
在附近經營餐車的蕭女士表示，當時餐車停在Ash大道143-26號，該年輕華人男子被搶走隨身物件後，停留在她的餐車前等待警方，接著數輛警車封街，另一華人男子與受害者，一同向警方報告。
她說，近來已在法拉盛目睹三起罪案，上月9日，她路過法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave)交博生大道(Parsons Blvd)，一名非洲裔男子屍體，被發現在該路段一輛休旅車內。此前在友聯街41-03號友聯公園門口設餐車時，公園附近一對母女也遭持槍搶劫。
蕭女士表示，在法拉盛住了五年，治安每下愈況，今年比去年更嚴重，自家餐車在夏天營業到凌晨2時，冬天營業到晚上11時30分，她兜個錢包在街區走來走去，不免憂心。她將最近一起劫案發到社交媒體，也引得許多量社區居民轉發，有居民表示曾遭入室搶劫，有住在北方大道近159街的女士則指，最近有陌生人直敲大門，嚇得她不敢應聲。
警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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