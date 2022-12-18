為需要家庭送愛 組織、官員贈玩具

亞平會17日在法拉盛的會所內贈送500個玩具以及襪子給所需的家庭。(記者牟蘭/攝影)

面對今年物價飛漲，亞洲人平等會(AAFE)、市議員黃敏儀與州參議員劉醇逸等組織和民選官員，在聖誕節 前為皇后區 有需要的家庭贈送玩具，希望減輕這些家庭的負擔，讓每名孩子可以度過愉快假期。

亞平會17日在法拉盛的會所內贈送500個玩具以及襪子給所需的家庭，社區服務部的執行主任廖淑芳(Emily Rios)表示，今年物價飆漲，不少家庭已為房租與食物等日常開銷發愁，為孩子購買聖誕禮物成為家中的經濟負擔，並指開放申請捐贈玩具的名額，才一天就已滿員。

廖淑芳表示，當天的玩具捐贈活動由亞平會的青年義工向孩子分發禮物，三到十歲的孩子，可根據自己的年齡與喜好挑選心儀的禮物，祝福他們節日快樂。

黃敏儀聯合美國亞裔 房地產協會(AREAA)與愛心接力基金會(Relay of Love Foundation)等當天在政府樓提摩花園(Latimer Gardens)，為居住在樓內的孩子贈送100個玩具；黃敏儀感謝支持者的愛心，希望這些玩具為孩子在假期帶來歡樂。

劉醇逸月前發起向皇后區貝賽(Bayside)美國陸軍第77維持旅(U.S. Army's 77th Sustainment Brigade)捐贈玩具的活動，聯合佛光山、綜合格鬥冠軍(Champions Mixed Martial Arts)與兒童營救(Operation Child Rescue)等共同舉辦，日前他宣布此次共收到逾千個玩具的捐贈，再次感謝善心人士。