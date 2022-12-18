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為需要家庭送愛 組織、官員贈玩具

記者牟蘭／紐約報導
亞平會17日在法拉盛的會所內贈送500個玩具以及襪子給所需的家庭。(記者牟蘭/攝影)
亞平會17日在法拉盛的會所內贈送500個玩具以及襪子給所需的家庭。(記者牟蘭/攝影)

面對今年物價飛漲，亞洲人平等會(AAFE)、市議員黃敏儀與州參議員劉醇逸等組織和民選官員，在聖誕節前為皇后區有需要的家庭贈送玩具，希望減輕這些家庭的負擔，讓每名孩子可以度過愉快假期。

亞平會17日在法拉盛的會所內贈送500個玩具以及襪子給所需的家庭，社區服務部的執行主任廖淑芳(Emily Rios)表示，今年物價飆漲，不少家庭已為房租與食物等日常開銷發愁，為孩子購買聖誕禮物成為家中的經濟負擔，並指開放申請捐贈玩具的名額，才一天就已滿員。

廖淑芳表示，當天的玩具捐贈活動由亞平會的青年義工向孩子分發禮物，三到十歲的孩子，可根據自己的年齡與喜好挑選心儀的禮物，祝福他們節日快樂。

黃敏儀聯合美國亞裔房地產協會(AREAA)與愛心接力基金會(Relay of Love Foundation)等當天在政府樓提摩花園(Latimer Gardens)，為居住在樓內的孩子贈送100個玩具；黃敏儀感謝支持者的愛心，希望這些玩具為孩子在假期帶來歡樂。

劉醇逸月前發起向皇后區貝賽(Bayside)美國陸軍第77維持旅(U.S. Army's 77th Sustainment Brigade)捐贈玩具的活動，聯合佛光山、綜合格鬥冠軍(Champions Mixed Martial Arts)與兒童營救(Operation Child Rescue)等共同舉辦，日前他宣布此次共收到逾千個玩具的捐贈，再次感謝善心人士。

劉醇逸表示，節日季是每年回饋社區英雄的最好時機，他指，軍人犧牲假期駐守崗位，無法與家人團聚，此次活動旨在讓他們孩子享受節日氣氛；佛光山紐約道場住持覺麟法師表示，她希望軍人家庭的孩子感受節日季的溫暖，再次感謝前線戰士的貢獻。

黃敏儀聯合美國亞裔房地產協會與愛心接力基金會為提摩花園孩子贈送100個玩具。(黃...
黃敏儀聯合美國亞裔房地產協會與愛心接力基金會為提摩花園孩子贈送100個玩具。(黃敏儀辦公室提供)
劉醇逸月前發起向軍人家庭孩子贈送玩具的活動，日前宣布已收集逾千個玩具。(劉醇逸辦...
劉醇逸月前發起向軍人家庭孩子贈送玩具的活動，日前宣布已收集逾千個玩具。(劉醇逸辦公室提供)
亞平會17日在法拉盛的會所內贈送500個玩具給所需的家庭，為孩子在節日季送愛；前...
亞平會17日在法拉盛的會所內贈送500個玩具給所需的家庭，為孩子在節日季送愛；前排左一為廖淑芳。(記者牟蘭/攝影)
黃敏儀聯合美國亞裔房地產協會與愛心接力基金會為提摩花園孩子贈送100個玩具。(黃...
黃敏儀聯合美國亞裔房地產協會與愛心接力基金會為提摩花園孩子贈送100個玩具。(黃敏儀辦公室提供)

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