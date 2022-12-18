萬份玩具贈送兒童 華埠民眾排隊領取

華裔群眾排隊領取玩具。(記者張心/攝影)

聖誕佳節即將來臨，為了使兒童度過一個快樂的節日，曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(Chinatown Partership)等組織17日於曼哈頓華埠哥倫布公園舉辦「玩具贈兒童」(Toys For Tots)活動，派發1萬份免費玩具送給兒童。

當日活動現場聚集了大量華裔群眾排隊參加，有秩序地等待主辦方於上午11時，開始派送的免費玩具，包括樂高積木、芭比娃娃、毛絨玩具、橄欖球、水彩筆等，孩子可自己選擇一個喜歡的禮物帶走。

另外聖誕老人也準備了節日糖餅送給現場的小朋友和家長，並提供每個人和聖誕老人合影的機會。

華埠共同發展機構、華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，「玩具贈兒童」活動從2018年開始舉辦，2020年新冠疫情 影響停辦，今年成為疫情以來的最大規模，加碼到1萬份免費玩具贈送，希望給華社的孩子們留下一個美好的節日記憶。

此外，他也感謝市警局(NYPD)、市消防局(FDNY)、海軍陸戰隊、輔警及志願者們對活動的支持，「贈送玩具給兒童是我非常喜歡的活動，能夠在疫情之後這樣順利回歸很難得。」