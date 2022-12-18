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竊長者近千元現金及信用卡 警緝華埠賊

記者張晨╱紐約報導
華埠近日有長者身上近千元現金及信用卡遭竊，警方17日公布嫌犯體貌。(市警提供)
華埠近日有長者身上近千元現金及信用卡遭竊，警方17日公布嫌犯體貌。(市警提供)

進入節日季後扒手活動頻繁，但華人喜歡以現金交易，經常會帶大量鈔票在身上，成為歹徒下手目標；曼哈頓華埠日前發生一起重竊案，嫌犯將受害者錢包盜走後，得手近千元現金和信用卡，警方提醒，民眾不應隨身攜帶大量現金，外出時也應盡量將包背到胸前或目光所及處，避免損失。

警方表示，案件發生在上月22日下午1時28分，一名66歲的受害者在格蘭街(Grand St.)185號中被嫌犯接近，該人從受害者的背包中盜取錢包，裡面有約900元現金和多張信用卡後逃離現場，所幸案件未造成人員受傷。

市警17日公布案發地附近監控，嫌犯年齡約在40至45歲之間，身材瘦弱，最後一次露面時身穿黑色夾克，深色牛仔褲，黑色運動鞋，灰色冬帽，戴眼鏡。

市警五分局表示，最近竊案發生頻發且失竊數額較大，今年至今轄區重竊案犯罪率上漲了近50%；提醒民眾外出購物採買時，應隨時注意周圍的人，更需謹防搭訕，轉移注意力的團夥作案手段。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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