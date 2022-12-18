撞車致2人輕重傷 華男疑酒駕被捕

報住在法拉盛55歲華裔男子黃范尼涉在酒精或藥物影響下駕駛，撞他人致重傷，被捕控罪。 (取自谷歌地圖)

報住在皇后區法拉盛的55歲華裔男子黃范尼(Fanny Wong，姓名皆音譯)，17日凌晨駕駛一輛寶馬轎車在長島 高速公路往西行駛的53號出口處，撞向一輛本田 轎車，導致車內乘客重傷；經調查，黃范尼疑因酒精或藥物影響駕駛，已被警方逮捕，定於18日過堂。

根據警方消息，黃范尼17日凌晨12時5分許，駕駛一輛2009年產的寶馬轎車在長島高速公路西行，駛向53號出口的布倫特伍德 (Brentwood)時，突然撞上一輛2020年產本田車的右前方，被撞擊的本田車因慣性撞到隔離牆，結果又再被一輛向西行的拖車撞上。

警方趕到現場後，立即將本田車32歲受重傷的女乘客羅斯得(Cassandra Rostad)，送往南岸大學醫院(South Shore University Hospital)急救，至截稿前仍脫離危險，她的丈夫、33歲駕駛受輕傷，也送往同一間醫院救治，另一位拖車的新州駕駛未受傷。

長島蘇福克(Suffolk County)第三分局的警員為黃范尼進行酒精與藥品測試，檢測 後指他涉在酒精或藥物(Driving While Intoxicated)的影響下駕駛被捕，至截稿前，他被關押在警局，18日在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

警方指，涉案的寶馬與本田車已被暫時扣押，交由專業人員完成安全檢測，機動車安全部門檢查(Moter Carrier Safety Section)的警員已經在事故現場完成拖車檢測；任何民眾若對此次車禍有疑問，請電(631)854-8452諮詢詳情。

警方呼籲，任何知情人士或目擊者，可立刻撥打蘇福克郡止罪熱線(800)220-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.tipsubmit.com，或透過手機發消息「SCPD」至 274637(CRIMES)，消息來源絕對保密。