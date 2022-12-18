法拉盛華女疑吸毒過量 公寓中暴斃
報住在皇后區法拉盛37大道的一名林姓華女，日前在公寓內暴斃，室友發現後報警求助，警方在現場發現吸毒工具，經初步調查，死者疑似吸毒過量，宣告不治；樓內的多名住戶17日指對此不知情，表示死者生前不會與鄰居過多交流，曾聞到樓道內有異味，並未想到有人吸毒。
根據警方消息，市警109分局於16日晚7時左右接獲一起報案，指一名住在緬街交37大道公寓樓內的女性失去知覺；警方趕到現場後，在房內發現吸毒用具，指她有長期吸食K他命(Ketamine)歷史，初步判斷她因吸毒過量而死。
警方消息表示，該名死者為28歲的林沛橘(Peiju Lin，姓名皆音譯)，當天被室友發現失去知覺，報警求助，尚未發現此案牽扯任何罪案，案件仍在調查中。
樓內的多名住戶17日指對此案並不知情，大樓的住戶王女士表示，她在公寓樓內居住多年，公寓內的多數住戶是華人，人員結構單純，但住戶並不過多交流，她也不認識樓上的死者，「大家都忙著上班、下班，沒有過多交流」。
一名不願具名的大樓住戶指，她曾在四樓聞到異味，並未聯想有人吸食違禁品；她指，家裡有孩子，聽聞有人吸毒致死，擔憂對未成年人產生負面影響，也呼籲鄰居珍愛生命，遠離違禁藥品。
根據州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)日前公布的數據顯示，疫情期間藥物使用過量致死事件激增，單在2021年就有5000人死於鴉片類藥物過量，主因是非法芬太尼(illicit fentanyl)及其他合成鴉片類藥物成分的影響，服用毒品導致的死亡人數劇增，建議州府增加經費，為社區提供心理健康等服務。
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