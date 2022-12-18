地鐵槍手開審 現有罪名再加11條

日落公園地鐵槍擊案槍手詹姆斯(中)在原有控罪上，又被加控11項罪名。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)日落公園地鐵 槍擊案槍手詹姆斯(Frank James)，落網後被控恐怖攻擊的聯邦罪名；該案日前開審，大陪審團針對被槍傷的每一名受害者，增加一項聯邦恐襲主義指控，另加一項暴力控罪，在其現有的罪名之上加控11項罪名。

根據法院最新消息，詹姆斯案發當日開槍射擊十名乘客，並造成另外23人受傷；16日大陪審團提呈起訴書，加控槍手11條罪名，其中十條是他每多造成一名受害者遭槍傷，所面臨的聯邦恐襲主義指控，另一條為開槍指控(discharging a firearm)。

據紐約東區聯邦法院檢察官辦公室，只要其中一項罪名成立，詹姆斯將被判處終身監禁。

自落網後，詹姆斯被關押在聯邦監獄內，被捕時曾主動告訴警方，槍擊案發生時他人在現場，被檢方看作是他自證其罪的重要陳述，其法律團隊試圖在本月的一次庭審中駁回這項口供。

4月12日早上8時左右，詹姆斯在布碌崙通往曼哈頓 的地鐵N線車上，突然戴上防毒面具並丟擲多枚煙霧彈，接著開槍掃射人群，未造成人員死亡；他在逃亡近30小時後，於曼哈頓東村落網，面臨恐怖攻擊公共交通系統的聯邦罪名。

基於此案在紐約市曝光度極高，法律團隊認為當地多數人對詹姆斯已抱有敵意，提出動議要求法官同意將此案轉移到人口密度差不多的芝加哥續審，法官暫且還未同意。