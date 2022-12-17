法拉盛商改區送暖 派發750份聖誕禮

法拉盛商改區聯合多個社區機構16日派發750份聖誕禮物，把歡樂帶給每個家庭。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)聯合多個社區機構，16日在皇后區 派發750份聖誕禮物，接受禮物的多家非營利機構指，今年物價飛漲，許多低收入家庭無法負擔額外支出，當日的這份玩具，將為不少家庭帶來節日季的溫暖。

今年的派發聖誕禮物活動由紐約長老會皇后醫院(NYPQ)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)、國際獅子會紐約法拉盛分會、安保健保與世界日報等多家機構贊助，今年共募款1萬2500元，購買750份玩具，送給社區有需要的家庭以及醫院病童。

法拉盛商改區 共同主席、世界日報執行董事李德怡表示，世報的宗旨是服務社區，此次榮幸參與，為有需孩子購置禮物，回饋社區；她指，派發聖誕禮物的活動旨在把歡樂帶給每個家庭，減輕這些家庭面臨的經濟負擔，讓每個孩子都對未來充滿希望。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，今年通貨膨脹以及經濟衰退，原本未預想能籌齊善款，但仍有不少愛心人士捐款，最後籌得歷史最高的1萬2500元款項，為750個孩子送愛，除了法拉盛的華人非營利組織可收到禮物外，外族裔機構也收到贈送的玩具，「我們根據孩子不同性別和年齡購買禮品」。

為藉派發禮物傳達節日關懷，余鈿崧說，今年三重呼吸系統疾病激增，入院治療的兒童激增，法拉盛商改區繼續與紐約長老教會皇后醫院合作，向這些兒童派發聖誕禮物，讓受到病痛的孩子，在節日季也能展露笑顏。

紐約勵馨婦幼關懷中心總幹事劉元芬表示，今年物價飛漲，許多單親母親無力承擔額外開支，她感謝主辦方的70份禮品，為家暴受害家庭的孩子送愛；基督教角聲佈道團、佛教慈濟基金會、華人策劃協會與The Bridge to Life等多家非營利機構收到法拉盛商改區饋贈的禮品。