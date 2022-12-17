亞洲兒童中心 連13年辦聖誕聯歡

孩子們與志願者一起玩遊戲，每人都收到多份聖誕禮品。(記者張晨╱攝影)

亞洲兒童中心(A Place for Kids)與亞美青年中心(Asian American Youth Center)等社區機構，16日在曼哈頓華埠 第二公立小學(PS.2)舉辦聖誕聯歡會，現場有聖誕老人為學童送禮物，並有志願者與孩子們互動玩遊戲，氣氛歡樂溫馨。

影音來源：記者張晨

中心董事會主席陳惠玲表示，每年一度的聖誕聯歡活動已經連續舉辦了13年，旨在為來自移民家庭 的孩子們送上節日的祝福與溫暖。

從小在華埠長大的陳惠玲也來自移民家庭，其子茹聰更因在疫情中創立非盈利組織「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)，為華埠小商家籌款而為人熟知。

她表示，當時許多華人都在衣廠做工，因為沒有兒童日託中心，父母不得不把孩子放學後帶到工廠，孩子們的課後環境惡劣艱苦；1971年，一群從小在華埠長大的大學生志工注意到了這種情況，故成立了「亞洲兒童地下室」(The Asian Children's Underground)，在教會的地下室提供托育服務，也就是亞洲兒童中心的前身。

亞美青年中心創始人兼項目主管梅新光介紹，自己與好友江永波共同創辦了該中心；兩人生長於華埠，希望以實際行動回饋社區，讓孩子們感受到節日的溫暖。

哥倫布公園之友(Friends of Columbus Park)負責人江素珊表示，本次活動準備了各類禮物，孩子們與志願者一起玩遊戲，每人都從聖誕老人手中領取多份聖誕禮品。