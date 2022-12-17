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華策會送300份餐 為弱勢加菜

記者牟蘭╱紐約報導
華策會日前送出300份免費餐食，在聖誕節前送愛。(記者牟蘭╱攝影)
華策會日前送出300份免費餐食，在聖誕節前送愛。(記者牟蘭╱攝影)

華人策劃協會16日在皇后區舉辦贈送300份餐食的活動，向華策會的早教班家庭、長者、低收入與特殊家庭送愛，等待餐食的長者與家長表示，近期菜肉都漲價，當日特別帶孩子來等餐，豐富節日季的餐桌。

本次贈送的300份火腿或火雞餐，由摩根大通(JPMorgan Chase)贊助，提前登記的民眾，當日可獲贈美食；華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示，疫情爆發後，較難舉辦實體大型活動，他希望藉當日的活動，為所需的家庭提供節日餐食。

眾議員金兌錫表示，疫情爆發後，工薪家庭面臨通貨膨脹等諸多挑戰，他感謝華策會的贈餐活動，希望政府可提供更多資源，解決還有民眾無法果腹的困境。

育有一名高功能自閉兒的華人家長吳Ann表示，她日前收到通知，得知華策會送餐活動，當天帶孩子冒風雨前來領餐；她鼓勵更多家長正視孩子出現的問題，及早干預，加入華策會等非營利結構，獲得中文資源，幫助孩子盡早恢復健康。

帶四歲孫女前來領餐的張女士表示，近期物價飛漲，菜價與肉價都比去年高，一家四口一頓飯要至少多花十多元，長久以往對家裡經濟造成壓力；她指，兒子與媳婦都是打工族，一頓免費的餐食幫家人節省數十元的開支，當日特別帶孩子來領聖誕餐。

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)辦公室與市議員李琳達辦公室代表當日均參加活動表示支持。

華策會日前送出300份免費餐食，在聖誕節前送愛。(記者牟蘭╱攝影)
華策會日前送出300份免費餐食，在聖誕節前送愛。(記者牟蘭╱攝影)
華策會日前送出300份免費餐食，在聖誕節前送愛。(記者牟蘭╱攝影)
華策會日前送出300份免費餐食，在聖誕節前送愛。(記者牟蘭╱攝影)

眾議員 疫情 皇后區

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