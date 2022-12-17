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蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

記者張晨╱紐約報導
好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)
好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

雞蛋是許多家庭必不可少的營養來源，因其價格較低、營養高，不少華人家庭篤信充分攝取蛋白質能增強抵抗力，成為不少家庭必備食物；然而由於禽流感持續，不少商店雞蛋缺貨，好市多(Costco)更是從限購變成了空櫃，引發民眾對短缺的恐慌；不少餐廳業者也反映，最近雞蛋短缺，價格翻漲數倍。

如今物價飛漲，好市多因量大便宜，成為很多民眾購買食材和日常用品的主要去處，雞蛋缺貨，讓不少民眾擔心買不到便宜雞蛋，華人顧客也開始抱怨，從今年入秋以來，雞蛋已經從限購變成了「奢侈品」。

根據聯邦農業部數據顯示，全美盒裝12個雞蛋的價格，從今年1月起，呈現震盪上行趨勢，截至近日來，已突破4元；而反觀代表2021年價格的曲線，去年同期的價格約在1元附近徘徊，一年時間價格上漲了三倍。

普通民眾的早餐也已經成為了一天中最貴的一餐，根據紐約當局最新統計數據顯示，雞蛋、牛奶、咖啡和培根等普通早餐食品的價格，比去年同期上漲了24%。

曼哈頓華埠格蘭街(Grand St.)人氣餅店葡撻王業者黃亦威表示，雞蛋是許多廣式點心不可或缺的原料，而自己店裡的蛋撻更是離不開雞蛋；他說，一箱雞蛋的價格從前為50元，現在則要120元，但即便原物料漲，業者仍不敢調漲售價，生怕再丟失客源。

經常外出採買的民眾應該會發現，雞肉便宜，雞蛋很貴；超市業者表示，禽流感讓許多農場將未得病的雞宰殺，防止病毒擴散，沒了能下蛋的雞，雞蛋價格自然水漲船高；而預估未來幾個月雞蛋價格不會降，因為小雞要長成能下蛋的母雞，至少還要七、八個月。

雞蛋 好市多 華人

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