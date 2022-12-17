勵馨受扶家庭、義工 300人聖誕歡聚

紐約勵馨提前慶祝聖誕節，逾300人共慶。(劉元芬提供)

聖誕節臨近，紐約勵馨婦幼關懷中心日前邀請300多名幫扶家庭與義工，歡聚一堂，慶祝即將到來的佳節；紐約勵馨總幹事劉元芬表示，雖然疫情 趨緩，但今年家暴 數量激增，求助案件增加逾三倍，當日到場的大人與孩子都收到一份禮物，幫助她們早日走出陰霾。

300多名受家暴婦女與子女、人口販運受害人與高中生義工日前相聚在皇后區法拉盛教堂，由孩子表演歌唱與話劇等，受助婦女與工作人員欣賞節目，當場婦女獲善心人士捐贈圍巾、項鍊與餅乾，小朋友獲贈故事書、手寫板與拼字遊戲與玩偶等，市議員黃敏儀也到場祝賀，歡度節日。

劉元芬表示，受到家暴弱勢家庭與人口販運受害人，最擔心孤獨慶祝佳節，因此紐約勵馨每年都舉辦聚會，去年舉辦流水席，今年疫情趨緩，終聚齊大家歡聚一堂，享受難得假日。

疫情爆發後，劉元芬說，家暴案件激增，今年雖然疫情趨緩，相關案例並未減少，較去年同期，增加逾三倍；她指，家暴對未成年人影響較大，有新移民子女被父母打後，不願回家，進入幫派誤入歧途，呼籲家長耐心勸導。