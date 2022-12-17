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勵馨受扶家庭、義工 300人聖誕歡聚

記者牟蘭╱紐約報導
紐約勵馨提前慶祝聖誕節，逾300人共慶。(劉元芬提供)
紐約勵馨提前慶祝聖誕節，逾300人共慶。(劉元芬提供)

聖誕節臨近，紐約勵馨婦幼關懷中心日前邀請300多名幫扶家庭與義工，歡聚一堂，慶祝即將到來的佳節；紐約勵馨總幹事劉元芬表示，雖然疫情趨緩，但今年家暴數量激增，求助案件增加逾三倍，當日到場的大人與孩子都收到一份禮物，幫助她們早日走出陰霾。

300多名受家暴婦女與子女、人口販運受害人與高中生義工日前相聚在皇后區法拉盛教堂，由孩子表演歌唱與話劇等，受助婦女與工作人員欣賞節目，當場婦女獲善心人士捐贈圍巾、項鍊與餅乾，小朋友獲贈故事書、手寫板與拼字遊戲與玩偶等，市議員黃敏儀也到場祝賀，歡度節日。

劉元芬表示，受到家暴弱勢家庭與人口販運受害人，最擔心孤獨慶祝佳節，因此紐約勵馨每年都舉辦聚會，去年舉辦流水席，今年疫情趨緩，終聚齊大家歡聚一堂，享受難得假日。

疫情爆發後，劉元芬說，家暴案件激增，今年雖然疫情趨緩，相關案例並未減少，較去年同期，增加逾三倍；她指，家暴對未成年人影響較大，有新移民子女被父母打後，不願回家，進入幫派誤入歧途，呼籲家長耐心勸導。

劉元芬表示，紐約勵馨為16歲到20歲青少年成立專門輔導部門，提供心理諮詢、義工、升學或課業輔導服務，有需的民眾可致電青少年活動中心董老師(934)867-9055，其他需要幫助者，請電紐約勵馨華語專線服務(877)990-8595，或登錄www.gohny.org查詢詳情。

紐約勵馨提前慶祝聖誕節，逾300人共慶。(劉元芬提供)
紐約勵馨提前慶祝聖誕節，逾300人共慶。(劉元芬提供)

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