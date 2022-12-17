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過橋費將漲 史島華人怨生活開銷大

記者顏潔恩／紐約報導
連結布碌崙及史島的維拉札諾大橋過路費將漲，引發通勤居民不滿。(記者顏潔恩／攝影)
連結布碌崙及史島的維拉札諾大橋過路費將漲，引發通勤居民不滿。(記者顏潔恩／攝影)

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)日前宣布，將提高全市六座大橋的過路費，包括連結史島及布碌崙(布魯克林)的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，史島居民就算享有折扣，負擔還是隨之加重，引起華人島民的不滿。

根據宣布，從明年1月8日開始，每次經維橋使用郵寄付費(Cash-by-mail)的民眾將從16元增至17元，高峰時段使用「快易通」(E-ZPass)的收費從原本的13.75元增至14.75元，非高峰時段也從11.75上漲至12.75元；獲得50%折扣的史島居民，來回收費從6.88元增加至7.38元。

針對該決定，史島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示不滿，「當局因自身的管理不當，將重擔加重在史島民眾身上」；他指出，居民沒有其他選擇，從島上來回其他區域都必須使用維橋，這讓一些本來就不富裕的家庭面臨更承重的經濟負擔。

他強調，對當局的決定感到失望，希望其能站在史島居民的角度著想，一直以來居民已經面臨交通不便的困境，早晚都要經歷一次交通壅堵，公共交通工具又未深入史島；在這些情況之上，還有通貨膨脹、稅務壓力，如今過橋費用再度提升，讓居民經濟雪上加霜，督促當局採取其他措施，改正內部財務管理不當的問題，不要拿居民開刀。

史島近年來有愈來愈多華人湧入，一名不久前才移居到島上的華人李先生說，一周內至少五日要前往布碌崙工作，除開車經過維橋外，沒有其他選擇；「過橋費增加到7塊多錢，差不多等於一頓經濟午飯的錢了」，他認為，居民因住在島上就要多花錢，很不公平。

從事建築行業的蕭先生則說，也因工作關係經常來往史島和布碌崙，過橋費的增加意味著生活開銷也在上漲；「這麼多年來，史島的議員每次都表示不滿，卻沒有真正為居民爭取權益」，希望這次議員們能夠發揮職責，阻止過橋費再度上漲。

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