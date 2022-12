過橋費將漲 史島華人怨生活開銷大

連結布碌崙及史島的維拉札諾大橋過路費將漲,引發通勤居民不滿。(記者顏潔恩/攝影)

紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)日前宣布,將提高全市六座大橋的過路費,包括連結史島及布碌崙 (布魯克林)的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge),史島居民就算享有折扣,負擔還是隨之加重,引起華人 島民的不滿。

根據宣布,從明年1月8日開始,每次經維橋使用郵寄付費(Cash-by-mail)的民眾將從16元增至17元,高峰時段使用「快易通 」(E-ZPass)的收費從原本的13.75元增至14.75元,非高峰時段也從11.75上漲至12.75元;獲得50%折扣的史島居民,來回收費從6.88元增加至7.38元。

針對該決定,史島區長佛塞拉(Vito Fossella)表示不滿,「當局因自身的管理不當,將重擔加重在史島民眾身上」;他指出,居民沒有其他選擇,從島上來回其他區域都必須使用維橋,這讓一些本來就不富裕的家庭面臨更承重的經濟負擔。

他強調,對當局的決定感到失望,希望其能站在史島居民的角度著想,一直以來居民已經面臨交通不便的困境,早晚都要經歷一次交通壅堵,公共交通工具又未深入史島;在這些情況之上,還有通貨膨脹、稅務壓力,如今過橋費用再度提升,讓居民經濟雪上加霜,督促當局採取其他措施,改正內部財務管理不當的問題,不要拿居民開刀。

史島近年來有愈來愈多華人湧入,一名不久前才移居到島上的華人李先生說,一周內至少五日要前往布碌崙工作,除開車經過維橋外,沒有其他選擇;「過橋費增加到7塊多錢,差不多等於一頓經濟午飯的錢了」,他認為,居民因住在島上就要多花錢,很不公平。

從事建築行業的蕭先生則說,也因工作關係經常來往史島和布碌崙,過橋費的增加意味著生活開銷也在上漲;「這麼多年來,史島的議員每次都表示不滿,卻沒有真正為居民爭取權益」,希望這次議員們能夠發揮職責,阻止過橋費再度上漲。