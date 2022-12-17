羅添福 獲布碌崙南區民主黨頒社區傑出人士

布碌崙華裔羅添福獲頒「社區傑出人士」。(羅添福提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華裔羅添福，日前獲布碌崙南區民主黨 (Southern Brooklyn Democrats)頒為「社區傑出人士」，以表彰他多年來為社區的付出和貢獻。

布碌崙(布魯克林)南區民主黨、第46州眾議員選區民主黨選區領導人(District Leader)布朗佐敦(Dionna Brown-Jordan)，日前舉辦第二屆年度節日晚會；當天包括布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzales)、兩位中小學校長和羅添福在內的七位人士獲頒「社區傑出人士」，以感謝這些人對社區作出的無私貢獻。羅添福發言感謝獲此殊榮，並表示將繼續服務華社，改進社區的福祉。

羅添福是布碌崙華人社區服務中心的負責人，也是該中心的創辦人；該中心自2015年創辦至今，羅添福持續為社區服務。

該中心除了定期邀請市警第62分局警員定期召開社區會議，討論轄區內治安、犯罪預防等問題；服務中心還為民眾提供翻譯服務，協助移民申請社會福利；近日該中心還在附近學校設立中文班，提倡教育等。

羅添福早年到美國留學，共獲得三個碩士和一個博士學位，他畢業後進入市教育局 工作30載後退休；退休之後，他又全身心投入到社區工作中，也曾擔任過學區和社區委員會委員。