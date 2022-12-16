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皇后區持槍連搶13人 檢籲重判3嫌犯

記者鄭怡嫣／紐約報導

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)15日宣布，三名嫌犯因在皇后區十家不同商店，共持槍搶劫13人被控罪，其中一名嫌犯恐將面臨最高350年的監禁。這些商店亦有不少處於華人聚居社區。

報住在布碌崙(布魯克林)的三名嫌犯14日在法院過堂，被控包括搶劫及持有被竊採取在內的10項罪名。三嫌分別為23歲的威廉姆斯(Reginald Williams)、39歲的斯堪德蘭(Calvin Scantlebury)以及22歲的庫柏(Dewkwan Cooper)。

威廉姆斯被追加指控另28項罪，包括搶劫、意圖搶劫及攻擊，面臨最高350年監禁。斯堪德蘭被追加搶劫及二級非法持武控罪，面臨最高30年監禁。庫柏面臨最高15年監禁。

法庭上，威廉姆斯承認，在11月8日至11月20日間，他與其他嫌犯一起進入位於皇后區的八家商店，槍指店員，從收銀台內取走現金及其他財物，搶劫金額在1000元到4000元不等。此外三人也承認還參與另兩起劫案。

這些搶劫地點也包括華人聚居社區，11月16日上午11時53分左右，威廉姆斯夥同另一名男性，來到位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)近艾德大道(Elder Ave.)的一家菸草店內索要錢財，受害人立即店後，關閉大門，二人空手而歸。11月9日下午1時30分至1時55分之間，則在瑪斯佩(Maspeth)格蘭大道(Grand Ave.)近66街的一家商店中持槍搶劫3900元。

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