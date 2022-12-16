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經濟恐衰退 霍楚：明年不會加稅

記者和釗宇╱紐約報導
州長霍楚15日表示，目前紐約州仍處於減稅過程中，預計不會在下財年的預算中加稅。(州長辦公室提供)
州長霍楚15日表示，目前紐約州仍處於減稅過程中，預計不會在下財年的預算中加稅。(州長辦公室提供)

雖然預計明年經濟形勢不佳，紐約州霍楚(Kathy Hochul)15日表示，目前紐約州仍處於減稅過程中，預計不會在下財年的預算中加稅。

霍楚和即將離任的州府預算主任米希卡(Robert Mujica)承認，州府下財年預算可能遭遇挑戰，因為宏觀經濟前景不確定，即便財稅收入仍然強勁，仍有可能陷入經濟衰退；此外，進步派民代此前一直呼籲對富人加稅，以此為教育和醫療提供更多資金，在經濟下行周期中保護更多低收入民眾。

但霍楚表示不會考慮加稅，她指出州府今年初已經降低房產稅，也加速對中產階級的減稅進程；「我認為在目前減稅過程中，加稅是不合理的；我們一年前才減過稅，我不會走回頭路去加稅，目前沒有這個預期。」

進步派對此表示失望，進步派組織Invest in Our NY Campaign競選協調人克拉斯(Carolyn Martinez-Class)表示，紐約州選民普遍認為富人應該多交稅，「這能讓州府增加關鍵服務的投資，惠及所有人，我對霍楚未能以民眾的需求為中心而感到失望。」

數據顯示雖然經濟形勢不確定，疊加通膨嚴重，州府的財政收入依然強勁；目前為了打擊通膨，聯準會正在快速升息給經濟降溫，但米希卡表示，升息可能導致經濟陷入衰退、失業率上升，「經濟前景極其有挑戰，現在很多經濟預期都是一致的，認為聯準會的升息將會導致經濟下行，州府下財年的預算將會把這些風險考慮在內。」

預算 霍楚 紐約州

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