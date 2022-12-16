打擊黑市大麻 扣400萬產品 州府發布合法標示

市警打擊各類非法大麻產品。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)15日聯合市警總局、紐約州大麻管理辦公室，宣布打擊大麻「黑市」，過去兩周重點清查非法銷售大麻、吸食品和香菸的無照零售商 ，共發出約300張傳票，沒收超過10萬包「黑市」大麻、價值逾400萬元；州府同日也發布執照大麻零售商的辨識方式，提醒民眾通過合法渠道購買大麻。

亞當斯表示，自去年娛樂性消費大麻合法化 以來，全市出現大量「黑市」，對合法大麻所提供的經濟機會造成衝擊，不能讓非法商家鑽漏洞，導致民眾使用來路不明的非法產品。

州長霍楚(Kathy Hochul)同日公布執照大麻零售商辨識方式，是張貼在有零售店外的二維碼(QR Code)，消費者可以掃描查閱該店銷售大麻的合法性。此外，每間出售的大麻商品上，也包括一個「通用標示」(universal symbol)，顯示為經過測試的受管制商品。