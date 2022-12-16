日落公園地鐵槍擊前 監視器已故障4天

日落公園36街地鐵站4月份發生恐襲式槍擊案。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵站 涉嫌持槍濫射的詹姆斯(Frank James)，在逃亡超過一日後才落網，外界曾將問題指向監視器故障，造成調查延誤；大都會運輸署(MTA )檢查長辦公室(OIG)15日發布調查報告，指由於人手不足，在案發前已故障四天的監視器未及時維修。

調查人員指「這與維修有關，花錢添購保安設備雖至關重要，但若沒做好維護的部分，那投資效益瞬間就沒了」，地鐵系統的維修部門確實出現人員短缺，且給紐約市 的地鐵運營帶來更廣泛的問題。

針對該報告，紐約市捷運官員表示在調查期間，已採取行動消除外界擔憂的問題，包括針對地鐵維護提出正式的協議、開始使用可以更好追蹤維護及生成工作單的軟件系統。

「這份報告總結，地鐵系統中內置的大量監視器有重要作用，在某個意外發生後可以從中找到關鍵圖像」，MTA發言人表示，就算小部分的監視器短暫離線，但調查人員還是能依賴市捷運局的攝像網路系統，獲得所需的證據。

聲明指，檢查長室證實了紐約市警總局多年來的建議，MTA攝像頭是獲得高質量圖像的可靠來源，可以威懾犯罪者，並將其繩之以法。