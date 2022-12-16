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貝賽25中學炸彈威脅 虛驚一場

記者牟蘭／紐約報導
貝賽華裔學生眾多的25中學15日發生炸彈威脅事件。(記者牟蘭／攝影)
貝賽華裔學生眾多的25中學15日發生炸彈威脅事件。(記者牟蘭／攝影)

皇后區貝賽華裔學生眾多的25中學(I.S. 25)校園，15日上午發生炸彈威脅事件，校方立即封鎖學校，由警方調查，不少家長中午無法送餐食給孩子，又在社群媒體看到學校發生爆炸與槍擊等謠言，引起擔憂，所幸虛驚一場，學生也按時放學。

根據警方消息，一名女性新聞工作者15日早9時許在白石高速公路附近的一家快餐廳購買早餐，被兩名學生討錢，她反問學生為何不在校上課，對方回應，在192街交32大道的國際新聞預備學校(World Journalism Prep.)校園放置炸彈，不願上課。

她的女兒也在該校任職，立即打電話通知。校方獲報後，封鎖校園；據悉，該校園共有三所學校，包含華人學生較多的25初中與233小學，不少中午趕去為孩子送午餐的家長被拒之門外。一名華人家長指，聽聞學校被封後，她在網上看到不少留言，有人稱學校發生槍擊案，也有消息指學校有炸彈，讓人擔憂，呼籲學校重視，改善校園治安。

在該校就讀的張同學表示，當天上午學校封閉調查後，傳有人在學校放置炸彈，警方調查，證實虛驚一場，學校隨後正常上課，在下午2時30分左右按時放學。

華人 槍擊 社群媒體

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