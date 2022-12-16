紐約醫院缺工嚴重2/3虧損 服務被迫取消

紐約醫院陷入財政困境。(路透社)

紐約的醫院正掙扎著從新冠疫情 中恢復，州健康護理協會(NYS Health Care Association)14日發表的一項研究指，紐約所有的醫院都缺員工，而且這個缺口還填不上，有一半醫院因為員工短缺不得不削減或取消服務，有三分之二醫院背著赤字運行，直接影響居民獲得醫療服務。

報告顯示，64%的醫院報告支出超過收入；85%醫院報告經營利潤率低於3%。報告指，隨著勞動力和其他醫療成本繼續上升，與新冠疫情有關的政府援助逐步結束，醫院的財政危機只會雪上加霜。報告稱，由於財務壓力，77%的醫院被迫推遲或取消建築和服務改善項目，這可能會削弱醫療服務的普及性。

從2019年到2022年，紐約醫院的整體勞動力成本增加17%。在同一時期，藥品成本激增42%，供應和設備成本上升20%，能源成本激增21%。

新冠疫情引發醫院員工出走潮。看到許多病人死亡，醫院員工情緒不穩，還有打疫苗的強制要求，都使員工早退休 ，辭職。人員短缺迫使醫院雇用更多合同工，他們的工資明顯要高於正式員工。

大紐約地區醫院協會(Greater New York Hospital Association)主席拉斯克(Kenneth Raske)說，醫院繼續面臨無情的財務壓力， 如果沒有財政上的保證，醫院就不能投資 於必要的服務和設施，使醫療服務系統現代化。醫院期待與紐約的政策制定者合作，解決危機。