華策會 助紐約市長推動無證兒童托育計畫

市府擬為因沒有合法移民身分而無法獲得聯邦補貼的無證客家庭，提供總額為1000萬元的兒童照護補貼，利用社區組織協助無證兒童獲取照護服務。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)14日宣布「承諾紐約」(Promise NYC)計畫，擬為因沒有合法移民身分而無法獲得聯邦補貼的無證客 家庭，提供總額1000萬元的兒童照護補貼，透過社區組織協助無證兒童獲取照護服務，今年從南部邊境被送至紐約的庇護客也可受益。

其中，華人策劃協會(Chinese American Planning Council)將負責皇后區的無證客兒童照護補貼發放；華策會執行長何永康表示，亞太裔在各族裔中無證客比例最高，無證客家庭的兒童經常難以獲得教育和支持服務；「這一項目將讓無證兒童參加關鍵的教育和社會情感發展項目，為無證家庭提供高質量的兒童照護服務。」

亞當斯表示，項目將於節日季之後啟動，預計未來六個月惠及超過600名兒童，讓家長在尋找住房和工作時更方便地獲得兒童照護服務；市兒童福利局(Administration for Children's Services)將與四個服務移民社區組織簽訂合同，社區組織將負責聯繫無證客家庭，發放每月補貼，幫助符合資格的移民家庭 找到兒童照護機構並協助報名。

根據聯邦法規，由聯邦政府出資提供的兒童照護福利只適用於美國公民和綠卡持有者，以及部分移民身分的持有者，但將紐約市數萬無證移民排除在外，這也將是紐約市歷史上首次為低收入無證客家庭提供兒童照護服務。

亞當斯說，「移民們來到新國家新城市克服困難本身已經很艱苦，除此之外，缺乏兒童照護服務對家長實現美國夢也極為不利；通過啟動這個項目，我們將減輕無證客家長的負擔，支持這些孩子和家庭，為所有市民創造一個更加公平的城市。」