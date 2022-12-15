我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

華策會 助紐約市長推動無證兒童托育計畫

記者和釗宇／紐約報導
市府擬為因沒有合法移民身分而無法獲得聯邦補貼的無證客家庭，提供總額為1000萬元的兒童照護補貼，利用社區組織協助無證兒童獲取照護服務。(市長辦公室提供)
市府擬為因沒有合法移民身分而無法獲得聯邦補貼的無證客家庭，提供總額為1000萬元的兒童照護補貼，利用社區組織協助無證兒童獲取照護服務。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)14日宣布「承諾紐約」(Promise NYC)計畫，擬為因沒有合法移民身分而無法獲得聯邦補貼的無證客家庭，提供總額1000萬元的兒童照護補貼，透過社區組織協助無證兒童獲取照護服務，今年從南部邊境被送至紐約的庇護客也可受益。

其中，華人策劃協會(Chinese American Planning Council)將負責皇后區的無證客兒童照護補貼發放；華策會執行長何永康表示，亞太裔在各族裔中無證客比例最高，無證客家庭的兒童經常難以獲得教育和支持服務；「這一項目將讓無證兒童參加關鍵的教育和社會情感發展項目，為無證家庭提供高質量的兒童照護服務。」

亞當斯表示，項目將於節日季之後啟動，預計未來六個月惠及超過600名兒童，讓家長在尋找住房和工作時更方便地獲得兒童照護服務；市兒童福利局(Administration for Children's Services)將與四個服務移民社區組織簽訂合同，社區組織將負責聯繫無證客家庭，發放每月補貼，幫助符合資格的移民家庭找到兒童照護機構並協助報名。

根據聯邦法規，由聯邦政府出資提供的兒童照護福利只適用於美國公民和綠卡持有者，以及部分移民身分的持有者，但將紐約市數萬無證移民排除在外，這也將是紐約市歷史上首次為低收入無證客家庭提供兒童照護服務。

亞當斯說，「移民們來到新國家新城市克服困難本身已經很艱苦，除此之外，缺乏兒童照護服務對家長實現美國夢也極為不利；通過啟動這個項目，我們將減輕無證客家長的負擔，支持這些孩子和家庭，為所有市民創造一個更加公平的城市。」

無證客 移民家庭 亞當斯

上一則

全美10大人口逃離城 紐約居第3

下一則

9提案通過冠市議會…黃敏儀亮問政成績

延伸閱讀

法拉盛犯罪增 黃敏儀籲亞當斯增派警力

法拉盛犯罪增 黃敏儀籲亞當斯增派警力
市府將增800特殊兒童早教名額

市府將增800特殊兒童早教名額
精神病患強制送醫 前州長：遲了20年

精神病患強制送醫 前州長：遲了20年
金兌錫力挺 喊政府須擔責

金兌錫力挺 喊政府須擔責
紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房

紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃