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華康會周六辦聖誕家庭同樂日

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人健康協會將攜手日落公園娛樂中心、帝國藍十字藍盾健保、明日之星俱樂部，於17日舉辦聖誕節家庭同樂日。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙華人健康協會將攜手日落公園娛樂中心、帝國藍十字藍盾健保、明日之星俱樂部，於17日舉辦聖誕節家庭同樂日。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會將攜手日落公園娛樂中心、帝國藍十字藍盾健保、明日之星俱樂部，於17日(周六)舉辦「第21屆聖誕節家庭同樂日」，除贈送禮物和食物外，還有市府機構、商家攤位，提供全方位資訊。

華康會會長陳麗娜表示，將延續傳統，中午12時進行聖誕樹亮燈儀式、親子遊戲、手工藝、與聖誕老人合照，並當場可帶照片回家；樂家玩具公司贊助，超過2000份玩具將免費贈送給孩童，現場也會派送有機蔬果、乾糧，給有需要的家庭。

陳麗娜也說，華康會正招募青少年義工，可培養領導、團隊合作能力，同時拓展社交圈、多與他人接觸。明日之星俱樂部主席莊文怡將朗誦中英文版的故事書「聖誕節的由來」。

日落公園娛樂中心經理福斯米爾(Tyrone Fosmire)指，12月重要節日不只聖誕節，還有猶太人的光明節(Hanukkah)、以及非裔美國人文化的寬扎節(Kwanzaa)，他將帶領製作藝術海報，屆時張貼在活動現場，讓大眾認識這些節日。

活動於上午11時開始，在日落公園娛樂中心室內，地址是布碌崙7大道43街；風雨無阻，贈送的禮物及食物將採先到先得。

日落公園 聖誕節 布碌崙

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