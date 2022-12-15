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中西文化碰撞 「時代的痕跡」個展

記者顏嘉瑩╱紐約報導
查理龐個展「時代的痕跡」，將從16日至明年1月6日，在華埠「美華藝術協會」的456畫廊展出。(記者顏嘉瑩╱攝影)
查理龐個展「時代的痕跡」，將從16日至明年1月6日，在華埠「美華藝術協會」的456畫廊展出。(記者顏嘉瑩╱攝影)

華裔藝術家查理龐，以中西文化社會的碰撞為主題，創作畫作以及裝置藝術「時代的痕跡」，將從16日(周五)至明年1月6日，在曼哈頓華埠「美華藝術協會」的456畫廊展出；去年仇亞犯罪高峰期間，抒發內心想法的繪畫創作，也將一同展出。

以中西文化社會碰撞為近年主要創作主題的查理龐，作品主要展示不同社會的制度產生的特點，像是西方民主社會言論自由和法律制度，引起不少社會問題，吸毒、槍支、偷渡、遊民；中國的保守集權制度，則是引發貪汙、言論自由的限制、茫漠的房市發展等。

他用多種繪畫材料以及影像和裝置藝術，表達對當今美中社會的看法。此次「時代的痕跡」，共12件作品，有當代西方流行元素，像是美國藝術家安迪·沃荷(Andy Warhol)的色彩和手法，又流露出一些東方特有的審美元素。

其中一件作品，查理龐將挪威畫家愛德華·孟克的知名畫作「吶喊」，與疫情後的仇亞犯罪做結合；畫面分成上下兩半，一半是在水壺中的亞裔，安靜生活著，代表著亞裔懷抱著美國夢卻又如被關在水壺中，活在自己的小世界，而在仇亞環境下，更有如待在一個燒開的水壺，可能因沸騰而爆炸；下半個畫面則是查理龐的自畫像，模仿「吶喊」的姿勢，為亞裔遭受的不公發聲。

查理龐曾在中國和美國有多次展覽，1993年在中國美術學院印象畫廊個展，1994 年廣州國際藝術博覽會，1996 年上海國際藝術博覽會。1998年紐約皇后區藝術中心藝術比賽，水彩畫銀獎。2002年在美國第一銀行畫廊水彩畫個展，2005年紐約林肯藝術中心畫廊個展，2016年策畫紐約國際亞洲藝術家聯展，2022年紐約藝術博覽會。

456畫廊開放時間為周一、三、五下午1時至5時，地址位於百老匯大道456號三樓。

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