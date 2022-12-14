楓葉大道遊樂場660萬翻新 明秋重啟

法拉盛楓葉遊樂場破土動工。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)、法拉盛 市議員黃敏儀、市公園局皇后區代理局長蘭薩(Jackie Langsam)，12日為法拉盛的楓葉遊樂場(Maple Playground)舉辦動工儀式，整修後的遊樂場將包含全新的乒乓台、籃球場及排水系統，預計將在明年秋季重新開放。

位於楓葉大道(Maple Ave.)近凱辛納大道(Kissena Blvd.)的楓葉遊樂場使用率高，今年9月關閉至今。整修項目，市議會及區長辦公室分別撥款350萬元及310萬元，共耗資660萬元。將將擴大兒童遊樂區並重置樹蔭地，包括適合二至五歲及五至12歲兒童玩耍的的新遊樂設備、鞦韆、戲水區及座椅。公園南區，則將重建表面為彩色密封塗層的籃球場與三張乒乓台。此外，針對現有的積水問題，也將重建排水系統。

區長理查茲表示，遊樂場和公園是社區支柱，然而許多街區卻缺乏現代化、高質量的開放空間。改善和擴大皇后區的公共空間是當務之急。黃敏儀還透露，位於法拉盛40路近王子街的布蘭德遊樂場(James A. Bland Playground)、37大道近邦恩街(Bowne St.)的垂枝山毛櫸公園(Weeping Beech Park)也將得到整修，後者預計在一年後施工。