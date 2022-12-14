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馬來西亞聯誼會總顧問 委任大馬駐紐約總領事

記者牟蘭／紐約報導
馬來西亞(旅美)聯誼會委任大馬駐紐約總領事哈桑(二排左十)為該會的總顧問。(記者牟蘭／攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會委任大馬駐紐約總領事哈桑(二排左十)為該會的總顧問。(記者牟蘭／攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)近日委任大馬駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)為該會的總顧問，希望日後為僑民搭建與祖籍國政府溝通的橋樑，呼籲同胞無論在美是否有合法移民身分，只要持有馬來西亞出生紙，聯誼會都會伸手援助鄉親。

哈桑表示，單是紐約市就有超過2萬1000名馬來西亞籍居民，領事館很難僅憑工作人員了解每一名同胞近況；他指，自己今年8月成為馬來西亞駐紐約總領事後，會繼續服務當地僑民三年，盼望馬來西亞聯誼會成為居民與政府交流的橋樑，幫助同胞解決他們面臨的困境，「(馬來西亞聯誼會)非常重要」。

馬來西亞聯誼會董事會主席邦君雄表示，該會於1984年8月31日由來自馬來西亞的旅美留學生與新移民共同創立，熬過疫情，今年已建會38周年，有來自全美各地逾1萬5000名會員，曾與七位總領事合作，哈桑是首位馬來西亞聯誼會任命的總顧問。

馬來西亞聯誼會共同主席廖瑞龍表示，過去多年內，聯誼會為同胞解決燃眉之急，幫助孤獨在美離世的同胞骨灰返鄉，也曾為罪案中不幸離世的受害者聲張正義，呼籲同胞無論在美是合法移民，只要有馬來西亞出生紙，聯誼會都會幫助想要返回故鄉的民眾聯繫馬來西亞駐紐約總領館求助。

馬來西亞(旅美)聯誼會委任大馬駐紐約總領事哈桑(前排左八)為該會的總顧問。(記者...
馬來西亞(旅美)聯誼會委任大馬駐紐約總領事哈桑(前排左八)為該會的總顧問。(記者牟蘭／攝影)

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