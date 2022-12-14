馬來西亞聯誼會總顧問 委任大馬駐紐約總領事

馬來西亞(旅美)聯誼會委任大馬駐紐約總領事哈桑(二排左十)為該會的總顧問。(記者牟蘭／攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)近日委任大馬駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)為該會的總顧問，希望日後為僑民搭建與祖籍國政府溝通的橋樑，呼籲同胞無論在美是否有合法移民 身分，只要持有馬來西亞出生紙，聯誼會都會伸手援助鄉親。

哈桑表示，單是紐約市 就有超過2萬1000名馬來西亞籍居民，領事館很難僅憑工作人員了解每一名同胞近況；他指，自己今年8月成為馬來西亞駐紐約總領事後，會繼續服務當地僑民三年，盼望馬來西亞聯誼會成為居民與政府交流的橋樑，幫助同胞解決他們面臨的困境，「(馬來西亞聯誼會)非常重要」。

馬來西亞聯誼會董事會主席邦君雄表示，該會於1984年8月31日由來自馬來西亞的旅美留學生與新移民共同創立，熬過疫情 ，今年已建會38周年，有來自全美各地逾1萬5000名會員，曾與七位總領事合作，哈桑是首位馬來西亞聯誼會任命的總顧問。