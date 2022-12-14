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關心治安 市警巡邏長訪皇后區亞裔商家

記者牟蘭／紐約報導
馬德雷與金德彥等13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭／攝影)
馬德雷與金德彥等13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭／攝影)

聖誕節臨近，市警巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)與市小商業局局長金德彥(Kevin Kim)13日走訪亞裔聚集的莫瑞丘(Murray Hill)，探討市警109轄區犯罪率激增問題，馬德雷建議，若商家遇到搶劫等惡性罪案，切忌「逞英雄」，應確保自身與店員安全為先，隨後及時報警求助。

金德彥、馬德雷、市警犯罪預防部門主管托倫蒂諾(Max Tolentino)等當日走訪莫瑞丘的亞裔商家，州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀及皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室亞裔事務顧問袁敏儀也參與陪同。

馬德雷表示，近期針對小商家的搶案與其他罪案增加，引起社區擔憂，商家通過聯繫金德彥，促成當日的會談。防罪案部門警員將在附近商家發放安全指南，提醒商家減少存放店內現金、在合適的位置安裝攝像頭以及保持店內外照明等。金德彥表示，小商家是城市的經濟支柱，他們的安全至關重要，感謝市警到訪，傾聽民意，保證商家安全。

黃敏儀表示，109轄區的罪案增長率全市最高，是她目前最擔憂的問題之一，希望市警為109分局提供更多資源，她已舉辦防罪案研討會，目前警員組隊在法拉盛市中心與莫瑞丘巡邏，分發防罪案須知，希望為商家提供所需信息。

馬德雷與金德彥等13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者...
馬德雷與金德彥等13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭／攝影)
馬德雷與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭...
馬德雷與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭／攝影)
馬德雷(右)與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記...
馬德雷(右)與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭／攝影)
馬德雷與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭...
馬德雷與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭／攝影)
馬德雷與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭...
馬德雷與同儕13日走訪莫瑞丘，與亞裔商家探討109轄區犯罪率激增問題。(記者牟蘭／攝影)

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