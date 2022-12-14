社區怒施工影響 堅尼路球場關4年

大堅尼路籃球場因MTA施工或關四年。（市公園局提供）

紐約大都會 運輸署(MTA )因施工，日前關閉位於蘇活區的大堅尼路籃球場(Grand Canal Court)至2026年竣工；該球場此前是下城連接華埠 熱門的公共場地，第二社區委員會主席基利(Jeannine Kiely)表示，附近三所高中無籃球場館，學生很依賴這些公園，「鄰近社區的人均開放空間約為3平方呎，遠低於紐約市人均100平方英呎的目標。」

MTA表示，當下施工完成後會重鋪球場。目前預計關閉到2026年第三季度，但應在2024年底重新開放。市公園局表示，翻新後的球場將會是更受歡迎的新設施，四條街外的維蘇威運動場(Vesuvio Playground)將繼續對外開放。

華埠籃球俱樂部(Chinatown Basketball Club)負責人譚赫伯(Herb Tam)表示，「公園和籃球場等公共空間也是人們聚會、社交的場所；這對社區是另一種打擊。」

第二社區委員會也表示，社區中育兒家庭越來越多，公共空間格外重要，「此外在過去數年，政府已批准若干大型發展項目，都會對長期以來需求的公共空間造成威脅。」