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霍楚宣布設立打擊仇恨犯罪部門

記者胡聲橋╱紐約報導
州長霍楚宣布設立打擊仇恨犯罪工作組。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布設立打擊仇恨犯罪工作組。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)12日宣布，紐約州人權司正式啟動一個全州範圍的預防仇恨和偏見部門，將成為社區的早期預警系統，迅速動員，還負責領導相關的公共教育和外展工作。霍楚11日並簽署一項法案，保護仇恨犯罪的受害者免受保險公司的不當對待。

霍楚12日與國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、國會參議員舒默(Chuck Schumer)、市長亞當斯(Eric Adams)訪問位於曼哈頓的林肯廣場猶太教堂(Lincoln Square Synagogue)，討論反猶主義活動上升的現象時宣布該政策。預計在1月10發表州情諮文時，公布更多細節。

州人權司每年調查5000多件歧視案件，去年為遭受歧視的個人爭取到620多萬元的賠償。人權司將在全州規畫由當地利益攸關者組成的十個地區委員會，讓社區成員交流各自的關切，擬定教育計畫，主辦預防仇恨犯罪活動，進行減低衝突方面的培訓，並對州府提出相關申訴提供便利管道。

預防仇恨和偏見部門將設立一支快速反應小組，為受偏見和仇恨事件影響的社區提供援助。該小組還將負責在全州範圍內倡導包容和理解多樣性，在全州62個郡舉辦關於接受和容忍的討論會。

霍楚近日也簽署新法，在保險法中增加新規，禁止在紐約核發保單的保險公司僅因為仇恨犯罪造成一項或多項損失而取消保險、提高保費、拒絕簽發保單或拒絕續保。這項新法律將適用於個人、宗教組織或有宗教、慈善或教育目的的非營利機構。

霍楚說，如果一個人成為仇恨犯罪的目標，最不應該擔心的就是失去他們的保險。通過這項立法，採取行動保護受害者，並確保每個紐約人的尊嚴。

保險 霍楚 仇恨犯罪

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