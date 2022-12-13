我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

109分局「年度輔警」3華裔獲獎

記者鄭怡嫣╱紐約報導
五名表現優異的輔警獲得年度輔警表彰，其中包括三位華裔林慧英(右二)、徐家林(左三)、羅錫恩(左二)。(記者鄭怡嫣╱攝影)
五名表現優異的輔警獲得年度輔警表彰，其中包括三位華裔林慧英(右二)、徐家林(左三)、羅錫恩(左二)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市警109分局近日在法拉盛舉辦年度輔警感恩活動，向五名表現優異的輔警頒獎，三名華裔輔警獲獎，他們在去年一年服務超過300個小時，維護社區的治安與生活品質。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)表示，分局目前共有80名輔警，主要工作是非執法行動及服務社區，促進警民關係。目前，逾六成的輔警為亞裔，會說中文、韓文等，經常幫忙翻譯。輔警們沒有薪水，一年至少要服務144個小時，他們都有自己的工作，感謝貢獻時間與精力。

此次榮獲「年度輔警」獎的華裔有林慧英、徐家林、羅錫恩。林慧英為109分局輔警中的少數女性，從事物業管理的她表示，去年服務了400多個小時，主要工作是翻譯、交通指揮、維護遊行秩序等。據她所知，輔警團目前約有五名華裔女性，她鼓勵更多女性加入輔警，為社區治安做貢獻。

建材行業者徐家林在去年服務300多個小時，工作包括指揮交通、派發傳單及幫助耆老過馬路等。他表示，從小就想做警察，現在則通過做輔警實現兒時的夢想。很榮幸成為警察的耳目。從事運輸行業的羅錫恩加入輔警一年半，他因朋友邀請而加入輔警，去年服務330多個小時。「法拉盛是我們的家，我們有責任保護它。」

州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、前州眾議員楊愛倫、國會議員孟昭文代表等出席活動致意。

五名表現優異的法拉盛109分局輔警獲得年度輔警表彰。(記者鄭怡嫣╱攝影)
五名表現優異的法拉盛109分局輔警獲得年度輔警表彰。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華裔 警察 法拉盛

上一則

紐約客談／從逃票看紐約如何變犯罪之城

下一則

班森賀雜貨店亞裔男店員 遇持槍搶劫

延伸閱讀

華男街頭賣電擊棒 被控38罪

華男街頭賣電擊棒 被控38罪
法拉盛亞裔男 深夜停車遇持槍搶劫

法拉盛亞裔男 深夜停車遇持槍搶劫
大都會國際兒童事工 法拉盛送400份聖誕禮物

大都會國際兒童事工 法拉盛送400份聖誕禮物
法拉盛順安堂參與世界日報贈書活動　【買一送一】感恩回饋同時進行中

法拉盛順安堂參與世界日報贈書活動　【買一送一】感恩回饋同時進行中
法拉盛68歲華婦失蹤 籲協尋

法拉盛68歲華婦失蹤 籲協尋

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴