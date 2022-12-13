109分局「年度輔警」3華裔獲獎

五名表現優異的輔警獲得年度輔警表彰，其中包括三位華裔林慧英(右二)、徐家林(左三)、羅錫恩(左二)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市警109分局近日在法拉盛 舉辦年度輔警感恩活動，向五名表現優異的輔警頒獎，三名華裔 輔警獲獎，他們在去年一年服務超過300個小時，維護社區的治安與生活品質。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)表示，分局目前共有80名輔警，主要工作是非執法行動及服務社區，促進警民關係。目前，逾六成的輔警為亞裔，會說中文、韓文等，經常幫忙翻譯。輔警們沒有薪水，一年至少要服務144個小時，他們都有自己的工作，感謝貢獻時間與精力。

此次榮獲「年度輔警」獎的華裔有林慧英、徐家林、羅錫恩。林慧英為109分局輔警中的少數女性，從事物業管理的她表示，去年服務了400多個小時，主要工作是翻譯、交通指揮、維護遊行秩序等。據她所知，輔警團目前約有五名華裔女性，她鼓勵更多女性加入輔警，為社區治安做貢獻。

建材行業者徐家林在去年服務300多個小時，工作包括指揮交通、派發傳單及幫助耆老過馬路等。他表示，從小就想做警察 ，現在則通過做輔警實現兒時的夢想。很榮幸成為警察的耳目。從事運輸行業的羅錫恩加入輔警一年半，他因朋友邀請而加入輔警，去年服務330多個小時。「法拉盛是我們的家，我們有責任保護它。」