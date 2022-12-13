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紐約亞裔律師協會 籲霍楚提名翁家駒

記者鄭怡嫣╱紐約報導
翁家駒。(本報檔案照)
翁家駒。(本報檔案照)

針對紐約州上訴法院首席法官職位空缺，紐約亞裔律師協會(AABANY)12日發布聲明，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)在七位候選人中，提名華裔法官翁家駒(Jeffrey K. Oing)，指他資歷完整，秉公執法，亞裔在司法界代表性嚴重不足，是最佳候選人。

紐約州上訴法院是全州最高司法機構，首席法官今夏宣布退休後，需由州長霍楚在24日前提名繼任者，之後由州參議會的投票通過。紐約亞裔律師協會呼籲霍楚提名翁家駒，表示他在政府立法、司法及行政部門的任職經驗，使他具備獨特的視角，更能理解法院在政府中的職能，而他先後在民事法院、高等法院及上訴庭擔任法官的專業資歷，則使他對各級法院系統都有更透徹的理解，這些都非其他候選人可比，「從事公共服務逾30年，他是最有資格的人選。」

亞裔律師協會還指出，亞裔在司法界代表性嚴重不足，翁家駒若被提名，將成為州上訴法院首位亞裔首席法官，這有助促進法官席位的多元及司法機構的公平與包容。

翁家駒為七位候選人中唯一的亞裔。此前，亞裔律師協會曾依例對所有人選進行評估，七位候選人的評估結果均為「高度稱職」(high qualified)。紐約州律師協會及紐約州律師公會，則分別給出「高度稱職及推薦」及「稱職」評估。不過，由多個進步派團體主導的聯盟「紐約人應得的法庭」(The Court New York Deserves)，則以判例偏向警檢方等為由，為包括翁在內的三位候選人打分「不可接受」(unacceptable)。

亞裔 提名 紐約州

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