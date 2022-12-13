節日扒竊多 109分局警教招防範

109分局及黃敏儀辦公室提醒節日安全。(記者鄭怡嫣╱攝影)

年底節日，也是全年犯罪率最高的時期之一，法拉盛 109分局12日與市議員黃敏儀共同呼籲預防犯罪，警員們介紹，在法拉盛市區及周邊，近來最頻發的罪案類型為街頭扒竊及入室盜竊，郵寄包裹盜竊也很常見，若快遞送達時人不在家中，建議由他人代領或使用智慧鎖櫃等創新物流服務。

警員柏格(Mark Burger)介紹，郵寄包裹盜竊常年頻發，將包裹置留公寓大廳越久，越易遭竊。若送貨時人不在家，應及早請他人代領，或使用智慧鎖櫃等服務，例如亞馬遜 已在在各地商店及無管理員的住樓裝設許多鎖櫃(Amazon Lockers)，只要取得開鎖碼即可開櫃取貨，貴重物品也可選擇「需要簽收」。

柏格表示，近一個月以來法拉盛街頭扒竊與入室盜竊頻發，扒竊案常見於人流較多場所，歹徒與受害人相撞，伺機竊走財物，受害者的手持物品若放在地上、購物車、未上鎖的車內，也常不翼而飛。針對住宅的盜竊案，近來則遠高於針對小商家盜竊。建議民眾將隨身物品置於胸前，遭竊或擔憂的居民也可聯絡分局的罪案防範組，他們將上門作免費的住家評估並提出安全建議。

柏格提醒，偷車賊和針對長者的珠寶詐欺案(Jewelry Scam)近來雖不多，但在節假日仍需謹防，珠寶詐騙 案中騙徒常以團夥作案，其中一人有意接近受害人攀談，並為受害人戴上一條假鏈，另一人則從背後接近受害人，解開其身上的真鏈，建議民眾勿輕信陌生人，並可在車上安裝GPS衛星導航追蹤器。