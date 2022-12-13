糧食券被盜者 援助機構籲提供補償

紐約法律援助機構呼籲為糧食券被盜用者提供補償。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約法律援助處(Legal Aid Society)和紐約州 司法中心(Empire Justice Center)近日發函紐約州臨時和殘障人士援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)，敦促州政府為那些糧食券 因電子設備被盜用的人提供補償。

美國各地，包括華人聚居區，最近屢屢發生糧食券被盜用事件。歹徒通過安裝在商家刷卡機上的電子設備，非法獲取卡上的數據，並遠程傳輸到其他地方使用。據紐約州的報告，截止今年8月，共有2208名紐約人的糧食券被盜，損失的總金額超過70萬元。

紐約法律援助處民法改革組(Civil Law Reform Unit)的律師韋爾伯(Susan Welber)說，希望政府能協助那些糧食券被盜刷的家庭，他們不是因為自己的過錯而成為受害者。鑑於使用糧食券的大多是低收入 家庭，必須迅速採取行動解決這個問題。過去幾年，隨著新冠疫情出現不確定的經濟和飆升的通貨膨脹，紐約的低收入者人數也創紀錄。

按照目前的法規，糧食券福利金失竊後，政府將不予補償。包括陸天娜(Kirsten Gillibrand)、孟昭文和維樂貴絲(Nydia Velazquez)等國會議員，皆為此呼籲美國農業部應修改法規，以便各州有能力為糧食券遭竊者提供賠償。

與信用卡、金融卡不同的是，糧食卡不受聯邦電子資金轉移法(EFTA)的保護，在未經授權的電子交易中受到的損失不獲賠償。這也是一些民選官員和維權機構出面要求為糧食券遭竊者提供補償的原因。