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班森賀華人服務中心 百人同賀7周年

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人服務中心舉辦「慶祝七周年暨籌款晚會」。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙班森賀華人服務中心舉辦「慶祝七周年暨籌款晚會」。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人服務中心，日前在8大道舉辦「慶祝七周年暨籌款晚會」，包括警、政界嘉賓、會員共上百人出席，表彰該中心對社區的貢獻。

中心負責人羅添福表示，成立的目標是服務華人僑胞，特別是處於弱勢、不諳英文的長者、新移民；設立多面化服務，如提供翻譯、申請市府及政府資源、開設中英文班、協助選民登記等。也和當地市警62分局合作，邀請警員舉辦社區安全講座，宣導預防詐騙、反對仇恨亞裔犯罪等信息；也是民眾和警方之間的溝通橋梁，居民被歧視、或商家遭竊，都會通報服務中心，交警方處理。

「最重要的是大家肯一起做，改進華社的福利」，羅添福回顧過去七年，為助華人融入主流社會，每次都率隊參加哥倫布日大遊行，並邀請外族裔參與中華傳統活動等，增進社區和諧。

服務中心創辦人、運行總監吳燕珊指出，義工疫期堅持為有需要的長者派送食物、防疫用品，展示互助精神，也將繼續為當地華人謀取福利。

活動也表彰優秀企業家，在各自的領域造福他人；其中寶榮行食物中心董事長吳寶淳獲頒「年度企業家獎」、美國大文行酒業公司獲頒「商業成就獎」、古奇(Edward Cuccia)律師獲得「年度法律諮詢」的獎項。

華人 福利 遊行

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