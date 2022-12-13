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周五攜手法律機構 黃敏儀辦免費諮詢

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀(左)及Citizenship Now!法律顧問張Susan宣布免費諮詢活動。(記者鄭怡嫣攝影)
黃敏儀(左)及Citizenship Now!法律顧問張Susan宣布免費諮詢活動。(記者鄭怡嫣攝影)

法拉盛市議員黃敏儀及紐約市立大學下屬的移民法律法務機構Citizenship Now!宣布，訂於16日(周五)下午，在法拉盛提供免費諮詢及法律援助，活動預計共可協助50至100人，歡迎有需要的民眾註冊參加。

黃敏儀及Citizenship Now!資深法律顧問張Susan介紹，屆時將有六位律師、六位法律顧問及三名市立大學員工，為民眾提供免費的諮詢與法律援助，可諮詢的內容包括「童年抵美暫緩遣返」(DACA)手續與更新、臨時保護身分(TPS)、費用減免、以及更新與更換綠卡，並將提供中文、韓文及西班牙語翻譯。

活動時間為下午1時至3時，在法拉盛北方大道138-46號的法拉盛YMCA，有需要的民眾需在15日(周四)前致電(646)664-9400或(212) 652-2071報名，屆時需攜帶與個案相關的紙本文件，所有到場者需戴口罩及提供新冠疫苗證明。此外，黃敏儀辦公室每周三上午10時至5時，也為民眾提供免費的移民法律諮詢，民眾可致電(646)664-9400或發電郵[email protected]預約，地址為法拉盛38大道135-27號388室。

法拉盛 移民 紐約市

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