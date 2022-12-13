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紐約流感住院率10年新高 市衛生局提健康建議

紐約訊

隨著紐約市步入假日季節，COVID-19 及其他季節性傳染病的感染率也呈現出異常高的同時攀高態勢。為減緩這些病毒的傳播，紐約市衛生局長特此發佈健康建議，敦促紐約市民在室內及擁擠的戶外環境中佩戴優質口罩。這一措施對於自身屬於高風險人群或行將與高風險人群聚會的人員來説，尤其重要。高風險人群指的是自身感染 COVID-19、呼吸道合胞病毒 (RSV) 或流感後出現併發症的風險更高的人員，例如年齡 65 歲及以上者及免疫功能低下者。

「節假日的意義就在於團聚，而我們是有辦法安全聚會的——即便是在呼吸道病毒感染當前在本市異常高發的情況下，」衛生局長 Ashwin Vasan博士說。「首先是要保護自己。接種疫苗和加強針至關重要，但採取常識性的預防措施也十分重要，例如：在室內或人群中時，要佩戴口罩；感覺不舒服時，務必待在家裡。此外，聚會之前要進行檢測；而如果檢測結果呈陽性，務必儘快接受治療。我們希望每個人都能度過一個快樂而且——最重要的是——健康的假期。」

局長建議還敦促民衆接種 COVID-19 疫苗和流感疫苗，即便大家之前已經做過接種。每一位年齡在 6 個月或以上的人員都應該接種 COVID-19 疫苗的初始系列（如果尚未接種的話），並在符合條件時，接種更新的雙價 COVID-19 加强針疫苗。同時還建議所有年齡 6 個月及以上的人員每年都接種一次流感疫苗。許多藥房和醫生診所都同時提供流感疫苗和 COVID-19 疫苗，而同時接種這兩種疫苗是安全的。

流感疫苗 紐約市 檢測

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