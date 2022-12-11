艾妲風災索賠被拒 華人求助無門

王立軍住家在去年的艾妲風災中，遭到水淹，損失6萬多元卻求助無門。(王立軍提供)

去年的颶風艾妲 (Ida)給紐約市 帶來嚴重損失，其中皇后區 為重災區，很多家庭財產受損，近5000名民眾向市府索賠卻遭到駁回；市主計長辦公室此前建議，求償未果的居民可向市府提出告訴，然而有民眾向本報表示，雖欲起訴，但苦於一直找不到說中文的律師願意代理案件，尋求社區協助又四下求助無門。

家住皇后區貝賽的華人王立軍說，在去年的風災中，住家門前馬路的下水道堵塞導致積水，地下室被水淹，共計損失6萬多元。

在網上填報索賠申請後，等了一年，最後卻等到市府拒絕賠償的回應，雖可通過法律途徑解決問題，但距離起訴的截止日期開始倒數，在語言障礙下，王立軍很難獨立發起訴訟，需要懂中文的律師幫助。

找不到願意代理案件的中文律師，王立軍先後曾聯絡過多位民選官員尋求幫助，也在官員辦公室人員的引導下，聯絡了包括亞洲人平等會等社區服務機構，但皆無下文。

對於市府的態度，王立軍感到憤怒，最令他想不明白的是，市府脫責的理由是「天災不屬於市政府的過失」，然而住家門前的積水，完全是由於道路下水管道的阻塞不暢造成的。

他表示，當時他忍不住，把下水道的蓋子掀開後，發現積水很快就排掉，「要是下水道不堵，居民本可以不受這些損失的」。