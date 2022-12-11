聖誕老人大遊行 沿線鐵路禁飲酒
一年一度的「聖誕老人大遊行」(SantaCon)於10日回歸曼哈頓，然而這項因串聯全市酒吧，方便參與者買醉，從而被稱作「兒少不宜」的活動；大都會運輸署(MTA)要求從10日凌晨4時至12日中午12時，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North Railroad)車廂及沿線站台將禁止飲酒，力防該遊行的參與者喝醉而造成混亂。
當日雖天氣寒冷，但中城隨處可見身著聖誕老人裝的參與者，只需要購買15元門票、著節日裝扮，就可以進入配合活動的64間酒吧，每年吸引數千人參與。
原旨在為慈善籌款、鼓勵與會者關懷遊民獻愛心，但因活動串連酒吧，參與者沿街喝酒，造成不少混亂，從此活動飽受批評。
MTA從去年開始對此活動頒布了禁酒令，今年延續實施，長島鐵路和北線鐵路車廂及沿線站台禁止飲酒，派駐額外的巡警，駐守賓州車站(Penn Station)和大中央車站(Grand Central Terminal)執法，並沒收所有酒精飲品。
MTA警察署長穆勒(John Mueller)在一份聲明中表示，當局將維持安全有序的出行作為是首要任務，希望每個人都能享受其各自的節日慶祝活動。
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聖誕老人大遊行紐約登場 MTA鐵路沿線禁止飲酒
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