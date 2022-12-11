聖誕老人大遊行 沿線鐵路禁飲酒

聖誕老人大遊行10日在曼哈頓登場，但因參加者飲酒在往年造成混亂，飽受批評。(路透)

一年一度的「聖誕老人大遊行 」(SantaCon)於10日回歸曼哈頓，然而這項因串聯全市酒吧，方便參與者買醉，從而被稱作「兒少不宜」的活動；大都會運輸署(MTA )要求從10日凌晨4時至12日中午12時，長島鐵路 (LIRR)和北線鐵路(Metro-North Railroad)車廂及沿線站台將禁止飲酒，力防該遊行的參與者喝醉而造成混亂。

當日雖天氣寒冷，但中城隨處可見身著聖誕老人裝的參與者，只需要購買15元門票、著節日裝扮，就可以進入配合活動的64間酒吧，每年吸引數千人參與。

原旨在為慈善籌款、鼓勵與會者關懷遊民獻愛心，但因活動串連酒吧，參與者沿街喝酒，造成不少混亂，從此活動飽受批評。

MTA從去年開始對此活動頒布了禁酒令，今年延續實施，長島鐵路和北線鐵路車廂及沿線站台禁止飲酒，派駐額外的巡警，駐守賓州車站(Penn Station)和大中央車站(Grand Central Terminal)執法，並沒收所有酒精飲品。