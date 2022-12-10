假癌末患欲捐470萬 法拉盛慈善團體險被騙

角聲9日舉辦防詐欺講座，提醒民眾謹防騙局。(記者牟蘭╱攝影)

紐約角聲事工總幹事陳熾牧師9日在防詐欺 論壇上指，詐欺案件在華社頻發，連基督教角聲佈道團日前也收到一封詐捐郵件，對方聲稱自己是癌末患者，不久人世，有470萬元想捐出，但再細問卻杳無音訊，證實是欺詐事件；市警109分局回應指，若民眾被騙，無論金額大小，都應報警求助。

「如何面對當前『節日購物季』五花八門的詐騙 及犯罪飆升的社區?」講座由角聲佈道團主辦，邀請市移民辦公室社區組織專員李麗、市人權局亞裔社區首席顧問馮郁雯 、市健康與心理衛生局社區推廣與培訓專員宋怡幀、市109分局社區聯絡官黃凌欽與安保、王培社區健康中心委員會主席王培參與。

陳熾表示，近期犯罪率飆升，華社受到影響，他舉例說，日前一名角聲職員在銀行剛取完現金，就在街上被他人偷走；他說，節日季臨近，詐騙罪案頻發，連角聲日前也收到他人的詐捐信息，騙徒謊稱自己是癌末患者，已故前夫留下大額遺產，要向角聲捐贈470萬元。

對於此案，陳熾說，他起初也心生感動，但當他詳細詢問對方細節，指願意為她當面禱告時，對方杳無音訊，他也確定這是一起欺詐案件；他補充，地鐵 與校園暴力罪案等連連發生，讓民眾生活在恐慌中，希望警員與市府各部門工作人員回應相關問題，給市民正確指引。

109分局社區聯絡官黃凌欽表示，今年年初詐欺案件暴增，騙徒從最初偽裝成電力公司工作人員聲稱要用禮卡，否則就會斷電，隨後又裝成中國海關或警察部門謊稱當事人涉案，再到近期用中文短信等交友詐欺，民眾損失千元到數十萬元不等；他呼籲民眾提高警惕，勿輕信他人，切忌使用禮卡匯款。

馮郁雯指，若民眾在職場、住房或公共場所遭遇歧視或騷擾，可直接向市人權局投訴，目前該局在皇后區設立服務中心，地址為牙買加大道153-01號二樓，工作時間為周一到周五為上午10時到下午3時30分。