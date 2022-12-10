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大都會國際兒童事工 法拉盛送400份聖誕禮物

記者鄭怡嫣╱紐約報導
大都會國際兒童事工，贈送法拉盛孩子400份聖誕禮物。(記者鄭怡嫣╱攝影)
大都會國際兒童事工，贈送法拉盛孩子400份聖誕禮物。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大都會國際兒童事工(Metro World Child)，日前在皇后區法拉盛舉辦「佳節盼望計畫」(Operation Holiday Hope)聖誕節兒童慶祝活動，為現場學生及家長發放了400份聖誕禮物。

大都會國際兒童事工創辦人比爾牧師(Pastor Bill Wilson)表示，機構已為全市弱勢家庭的兒童提供服務42年，在今年，共為全市五大區的兒童發放逾1萬份禮物，其中包括曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)8大道以及皇后區法拉盛等華人社區。機構有不少華人員工，也與亞裔社區、特別是亞裔母親建立了密切的關係，傾聽並滿足她們的需要。

比爾牧師曾三次前往烏克蘭幫助當地孩子，被槍擊兩次，俄軍轟炸的屋頂梁柱倒下，還導致他的肩胛骨斷裂；「華人社區與台灣人民最支持我」他說，「佳節盼望計畫」的聖誕禮物及援助烏克蘭兒童的物品中，有不少為台灣民眾的捐贈。

比爾牧師特助吳彥妮表示，除為小朋友贈送禮物外，每周三下午2時45分，該機構也在法拉盛緬街近富蘭克林大道(Franklin Ave.)處開展兒童主日學的活動，新移民及華人家庭剛開始由於文化差異較為拘束，然而久而久之便敞開心扉，如今每次均有幾十至上百位學童參與主日學，其中又以華人兒童居多。

大都會國際兒童事工呼籲，想要捐款或贈送玩具給貧困兒童過冬的熱心市民，請登錄www.metroworldchild.org/OHH或撥打電話(718)453-3352。

法拉盛的孩子們參與「佳節盼望計畫」聖誕節兒童慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛的孩子們參與「佳節盼望計畫」聖誕節兒童慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華人 大都會 法拉盛

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