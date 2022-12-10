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節日季偷盜詐騙增 5分局警民會籲小心

記者張晨╱紐約報導
五分局於日前舉辦警民會，提醒節日季犯罪情形增加，民眾更應該小心預防。(記者張晨╱攝影)
五分局於日前舉辦警民會，提醒節日季犯罪情形增加，民眾更應該小心預防。(記者張晨╱攝影)

紐約中華公所日前舉辦警民會議，第五分局副局長卡魯巴(Luigi Carrubba)代替局長陳韜出席，強調進入節日季，包括入室盜竊、重竊偷盜、擺攤設賭以及交通事故均有上漲；同時針對華裔民眾的電話詐騙也有所增加，提醒任何冒充中國政府、或任何官方機構以所要財物的行為均不可輕信。

市警數據顯示，在過去28天內，七大犯罪類型中，只有搶劫和重罪攻擊分別上升了42.9%和13.3%，其餘類別均呈下降趨勢。

不過卡魯巴表示，節日季盜竊情況通常會增加，嫌犯多利用未上鎖的門窗進入住宅和商鋪，盜取現金及財物；不少受害民眾因此損失了現金和珠寶首飾，提醒人們可升級監控系統，或確保門窗緊閉。

除此之外，街頭團伙盜竊也非常猖獗，堅尼路、勿街、茂比利街以及商超、店鋪林立的街道均為主要犯罪區域；卡魯巴說，這些人專盯華裔下手，他們深知受害者不願報警，且身上攜帶現金較多，從而作案更加肆無忌憚。

對於生活質量相關的問題，近日在蘇活商圈活躍的「核桃殼豌豆戲法」 (The Shell game)詐騙賭局已有多人被逮捕；卡魯巴表示，這些人職業機警，被取締後開始在轄區人流密集的街道流竄作案，他擔心會從蘇活進入小義大利和華埠的中心地帶，提醒民眾切勿上當。

最後五分局表示，冒充中國政府的電話詐騙發生頻繁，民眾不要相信任何所要個人信息和要求匯款的指示，必要時可向警方尋求幫助。

詐騙 華裔 義大利

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