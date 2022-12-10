我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

長者易遭家暴詐騙 市警推廣援助計畫

記者顏嘉瑩╱紐約報導
市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，向年長者介紹如何應對並預防遭到家暴和網路詐騙。(人瑞中心提供)
市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，向年長者介紹如何應對並預防遭到家暴和網路詐騙。(人瑞中心提供)

紐約華人家庭常見多代同堂，遭到家人以肢體或非肢體的暴力對待也算是家暴，但受到傳統觀念「家醜不可外揚」的影響，受害者經常隱忍或不知道該如何尋求外界協助；市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，推廣「受害者援助計畫」(Crime Victim Assistance Program，簡稱CVAP)和預防網路詐騙等技巧，教育年長者注重相關問題。

五分局家暴受害者倡導(Domestic Violence Victim Advocate)代表喬亞菊(Audrey Williams)，聯同兩名華裔警佐到人瑞中心，向長者們提倡對家庭暴力及網路欺詐的醒覺；喬亞菊表示，該講座活動主要向長者們介紹「安全地平線」(Safe Horizon)和罪案受害者援助計畫所提供的服務及資源，並教導預防詐騙的方法和技巧。

喬亞菊說，家暴的範疇不限於遭到肢體暴力，若配偶、伴侶甚至父母威脅要傷害你、你的孩子；阻止你與家人或朋友見面；剝奪對家庭財產如銀行帳戶、信用卡或車輛的使用權；利用威脅或操縱手段來控制你或你的孩子；阻止你找工作、繼續工作或是上學等，都算是家暴。

但過去在華人社區裡，由於家暴受害者不敢或礙於移民身分，無法遠離施暴者，喬亞菊表示，市警可提供受害者一個遠離暴力的安全地點，例如庇護所或安全住處；若有需要，也可執行法庭保護令，以制止施暴者的傷害或威脅，警局或市房屋局負責制止家暴的警官，還會為受害者提供完善的溝通，確保受害者與家人同享安全以及生活品質。

除了家暴問題，年長者也經常淪為網路詐騙集團的受害者，喬亞菊表示，很多來歷不明的電話，通話者會以家人出了意外，或動緊急手術為由，在電話中語帶威脅的要受害者說出工卡號碼、銀行卡號，甚至密碼、姓名等個人資料。

喬亞菊說，長者們如果接到類似電話，應冷靜處理，並致電子女或朋友求助求證，千萬不要在電話中透露個人訊息，也可以直接掛電話。

若長者不幸成為受害者，可向警方報案，當局將會協助受害人向銀行調查或立案，甚至轉介到社工及相關援助機構；喬亞菊在五分局的辦公時間是周一至周五，早上10時至下午6時，電話(212)334-2607， 五分局地址在伊利沙白街(Elizabeth St.)19號。網址www.safehorizon.org。

市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，向年長者介紹如何應對並預防遭到家暴和...
市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，向年長者介紹如何應對並預防遭到家暴和網路詐騙。(人瑞中心提供)
市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，向年長者介紹如何應對並預防遭到家暴和...
市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，向年長者介紹如何應對並預防遭到家暴和網路詐騙。(人瑞中心提供)

家暴 詐騙集團 華人

上一則

孔子大廈聖誕樹亮燈 注入新希望

下一則

大都會國際兒童事工 法拉盛送400份聖誕禮物

延伸閱讀

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家
厄普蘭家暴男打死妻子 把12歲女兒丟加油站

厄普蘭家暴男打死妻子 把12歲女兒丟加油站
南加內陸男家暴 將妻子打死 12歲女兒丟在加油站

南加內陸男家暴 將妻子打死 12歲女兒丟在加油站
世界晚報／網課成家暴現場 鎖喉巴掌齊上陣學生吃大瓜

世界晚報／網課成家暴現場 鎖喉巴掌齊上陣學生吃大瓜
康尼島警民槍戰 家暴男被擊斃

康尼島警民槍戰 家暴男被擊斃

熱門新聞

法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷對方右耳；圖為長江超市。(記者牟蘭／攝影)

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員

2022-12-03 08:45

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒