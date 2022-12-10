長者易遭家暴詐騙 市警推廣援助計畫

市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，向年長者介紹如何應對並預防遭到家暴和網路詐騙。(人瑞中心提供)

紐約華人 家庭常見多代同堂，遭到家人以肢體或非肢體的暴力對待也算是家暴 ，但受到傳統觀念「家醜不可外揚」的影響，受害者經常隱忍或不知道該如何尋求外界協助；市警五分局日前到曼哈頓華人策劃協會人瑞中心，推廣「受害者援助計畫」(Crime Victim Assistance Program，簡稱CVAP)和預防網路詐騙等技巧，教育年長者注重相關問題。

五分局家暴受害者倡導(Domestic Violence Victim Advocate)代表喬亞菊(Audrey Williams)，聯同兩名華裔警佐到人瑞中心，向長者們提倡對家庭暴力及網路欺詐的醒覺；喬亞菊表示，該講座活動主要向長者們介紹「安全地平線」(Safe Horizon)和罪案受害者援助計畫所提供的服務及資源，並教導預防詐騙的方法和技巧。

喬亞菊說，家暴的範疇不限於遭到肢體暴力，若配偶、伴侶甚至父母威脅要傷害你、你的孩子；阻止你與家人或朋友見面；剝奪對家庭財產如銀行帳戶、信用卡或車輛的使用權；利用威脅或操縱手段來控制你或你的孩子；阻止你找工作、繼續工作或是上學等，都算是家暴。

但過去在華人社區裡，由於家暴受害者不敢或礙於移民身分，無法遠離施暴者，喬亞菊表示，市警可提供受害者一個遠離暴力的安全地點，例如庇護所或安全住處；若有需要，也可執行法庭保護令，以制止施暴者的傷害或威脅，警局或市房屋局負責制止家暴的警官，還會為受害者提供完善的溝通，確保受害者與家人同享安全以及生活品質。

除了家暴問題，年長者也經常淪為網路詐騙集團 的受害者，喬亞菊表示，很多來歷不明的電話，通話者會以家人出了意外，或動緊急手術為由，在電話中語帶威脅的要受害者說出工卡號碼、銀行卡號，甚至密碼、姓名等個人資料。

喬亞菊說，長者們如果接到類似電話，應冷靜處理，並致電子女或朋友求助求證，千萬不要在電話中透露個人訊息，也可以直接掛電話。